Lords of the Fallen

Schon vor zwei Jahren gab es Meldungen, dass Hexworks, ein Tochterstudion von CI Games, an einem neuen Teil von Lords of the Fallen arbeitet, dem Souls-Like von Deck 13. Nun ist es offiziell, der Titel wurde als Reboot des Originals angekündigt.

Das neue Lords of the Fallen hat bereits eine recht bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Zunächst lag das Spiel in den Händen von CI Games selbst, wurde dann abgegeben an Defiant Studios. Auch das ging in die Hose und die Entwicklung sollte fortan In-House bei Hexworks, einem Studio von CI Games umgesetzt werden. Seit dem Herbst 2020 war es dann still um das Spiel.

Doch nun rührt sich was. CI Games hat das neue Lords of the Fallen im Rahmen der Opening Night Live offiziell angekündigt. Das Spiel befindet sich in der Entwicklung für PC, PS5 und Xbox Series X/S, wenn auch noch ohne Releasezeitraum. Entwickelt wird auf Basis der Unreal Engine 5. In einem dreiminütigen Cinematic-Trailer, gesprochen von Schauspieler Joseph Quinn (Stranger Things, Game of Thrones), wird The Lords of the Fallen und das neue Dark-Fantasy-Setting des Spiels präsentiert.

The Lords of the Fallen spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels

und soll ein völlig neues Abenteuer in einer riesigen, vernetzten Welt bieten, die mehr als fünfmal so groß ist als die des ersten Spiels. Das Rollenspiel soll reichlich Nebenquests, fesselnde Charaktere und eine reichhaltige Geschichte im Rahmen einer Einzelspielerkampagne bieten. Zusätzlich wird es möglich sein, eine zweite Spielerin oder einen zweiten Spieler einzuladen, die sich ihrem Abenteuer im ununterbrochenen Online-Koop anschließen.

Die Entwickler sehen in dem Spiel den geistigen Nachfolger des ursprünglichen Spiels von Deck 13, den sich die Fans gewünscht haben. Ob das zutrifft, können wir im Rahmen eines Gameplay-Reveals feststellen, der später in diesem Jahr folgen soll.