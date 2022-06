Mit "Arcane" hat Netflix in Kooperation mit Riot Games eine bombastische Serie rund um League of Legends abgeliefert. Wer tiefer in diese eintauchen möchte, bekommt nun vor dem Release einer zweiten Staffel die Möglichkeit dazu.

Nach dem unerwartet großen Erfolg von "Arcane" auf Netflix ist eine zweite Staffel der Animationsserie zu League of Legends bereits in Arbeit. Um euch die Wartezeit auf diese etwas zu verkürzen hat Riot Games nun eine Dokumentarserie angekündigt, die euch einen Blick hinter die Kulissen der Netflix-Erfolgsserie gewährt.

Die Doku namens "Bridging The Rift" soll ab dem 4. August zu sehen sein und wird fünf Episoden umfassen. Der Release der einzelnen Folgen soll ab dem genannten Termin im wöchentlichen Rhythmus bis zum 1. September 2022 auf dem YouTube-Kanal von Riot Games erfolgen - ein Netflix-Abo ist insoweit also nicht notwendig.

Was wird thematisiert? Von der ursprünglichen Idee bis zur endgültigen Umsetzung und den Herausforderungen, mit denen die Teams konfrontiert waren, erzählt "Bridging The Rift" die Entstehungsgeschichte von "Arcane".

Die von Riot Games und dem französischen Animationsstudio Fortiche Production co-produzierte Serie wurde bei ihrer Veröffentlichung im November 2021 schnell zur Nummer 1 der Netflix-Charts, hielt sich drei Wochen in Folge an der Spitze und erreichte in 52 Ländern die Top 10. Die Serie wurde kürzlich mit neun Annie Awards ausgezeichnet und ist damit die am häufigsten nominierte und ausgezeichnete Fernsehserie des Jahres. Sie gewann unter anderem in den Kategorien Beste TV-Show/Consumer Media, Bestes Charakterdesign und Bestes Drehbuch. "Enemy", die Single von Imagine Dragons aus dem Original-Soundtrack, hat die Marke von einer Milliarde Streams überschritten und erreichte Platz 1 der Billboard-Charts.

Die bereits angekündigte zweite Staffel von "Arcane" hat noch keinen konkreten Starttermin.