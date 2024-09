Auf die Spieler von Helldivers 2 kommt im September ein großes Update zu, das so durchaus einiges verändern soll. Die Macher versprechen dabei, das bisherige Feedback der Gamer besonders zu berücksichtigen.

Das nächste große Update für den Action-Hit Helldivers 2 hat zwischenzeitlich einen Termin. Wie die Mannen der Arrowhead Studios bestätigten, soll der Patch in einigen Tagen am 17. September 2024 veröffentlicht werden - und dann wird es durchaus "signifikante Änderungen" im Spiel geben.

"Wir sehen eure Steam-Reviews und wir hören euch laut und deutlich", sagt Arrowhead in einem Blog-Eintrag zur Ankündigung des Patches. Damit will man schon einmal klarstellen, dass das Feedback der Community bei der Entwicklung des Updates und den zu erwartenden Änderungen entscheidend berücksichtigt werden soll. So wolle man "sicherstellen, dass Helldivers 2 den hohen Standards gerecht wird, die wir alle erwarten".

Was bringt der große Patch also mit sich? Diverse Waffen sollen einen größeren Boost erhalten, darunter die Heavy Machine Gun und die Autocannon; ganz generell wird also deutlich am Balancing gearbeitet. Dementsprechend dürft ihr euch die Überarbeitung einer größeren Anzahl an Gegner erwarten.

Der Patch scheint sich auf die Überarbeitung bestehender Inhalte zu fokussieren, denn bislang ist nicht öffentlich kommuniziert, dass auch neue Inhalte wie frische Gegner und mehr an Bord sein werden. Der Fokus liegt also darauf, den Titel wieder auf Kurs zu bringen, nachdem viele Fans die zahlreichen Nerfs in den vergangenen Monaten mitunter scharf kritisierten.

Von offizieller Seite liest sich die bisherige Liste der geplanten Änderungen zudem wie folgt:

We are reworking Armor Penetration, Anti-Tank weapons and enemy armor and health values. As a key part of the rework we have done an initial balancing pass on over 30 weapons and stratagems.

We are overhauling a number of different enemies to make them feel more rewarding to kill when you use the proper tools to handle them but ensure they still feel formidable. Enemy bots, including Hulks, will have lower armor, and the number of rockets fired by enemies like the Devastator and Gunship will be limited, making combat more balanced. The armor values of particularly tough bug enemies like the Charger, Impaler, and Bile Titan will also be reduced.

Weapons such as the Autocannon, Heavy Machine Gun, and Anti-Material Rifle will be more effective, providing greater loadout versatility. We are also working towards additional improvements for the flamethrower weapons.

We’re taking this opportunity to consider new player fantasies and design goals for these weapons and stratagems based on the feedback we’ve received and the trends we’re observing during gameplay.