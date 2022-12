10 Chambers bringt im Koop-Horror-Shooter GTFO einen Fan-Liebling zurück: Rundown 2.0 Infection. Dieses Mal soll die entsprechende Kampagne dauerhaft verfügbar bleiben.

Die schwedischen Entwickler haben die Bitten der Fans erhört und bringen nun die beliebte Kampagne Rundown 2.0 Infection im Koop-Horror-Shooter GTFO dauerhaft zurück. Dieser Rundown war zuvor schon einmal im März 2020 verfügbar gewesen; es war seiner Zeit der erste Rundown nach dem eigentlichen Launch des Spiels.

In den auf Teamwork ausgelegten Hardcore-Multiplayer-Shooter tritt ein 4er Team von Gefangenen gegen das mysteriöse Wesen "The Warden" an. GTFO setzt dabei auf ein Rundowns getauftes Konzept. Dabei handelt es sich um regelmäßige Spiel-Updates mit zeitlich begrenzten Expeditionen bestehend aus Karten, Szenarien, Feinden und mehr, welche den vorherigen Rundown komplett ersetzen.

Mit der Neuveröffentlichtung von Rundown 2.0 Infection verfolgt man jetzt einen neuen Ansatz, denn alle bisherigen GTFO-Rundowns seit dem Early-Acess-Start im Dezember 2019 werden wieder in das Spiel aufgenommen. Ist dieser Schritt abgeschlossen, werden über 80 Expeditionen im Spiel enthalten sein.

Zum Start sagt Robin Björkell von 10 Chambers: "Rundown 2.0 Infection zählt in der GTFO-Community als Kult-Klassiker, den viele aktuelle Spielende bislang noch nicht erlebt haben. Deshalb ist es für uns sehr aufregend, Rundown 2.0 als permanente Erweiterung verfügbar zu machen. In Zukunft werden wir dieses Verfahren ausweiten, um alle früheren Rundowns von GTFO in einer alternativen Form mit Änderungen und Verbesserungen dauerhaft zurückzubringen. Da wir frühere Inhalte nicht entfernen, wenn wir neue Rundowns hinzufügen, umfasst GTFO jetzt insgesamt 26 spielbare Expeditionen - es ist inhaltlich größer als je zuvor und wird in 2023 weiter wachsen."

Zum Start des Features haben in ALT://Rundown 2.0 Infection die Gefangenen die Aufgabe, eine neugeschaffene Hydro Stasis Unit (HSU) zu bergen und einen mysteriösen Prozess mit verschiedenen Maschinen zu durchlaufen. Dabei erhalten die Gefangenen Hinweise auf den Zustand der Welt außerhalb des alptraumhaften Untergrunds von GTFO.