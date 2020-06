Nachclub-Betreiber in GTA Online dürfen sich in der kommenden Woche über steigende Einnahmen freuen. Das ist aber noch nicht alles.

Nachtclub-Besitzern in GTA Online stehen diese Woche steigende Profite ins Haus, da Rockstar für einen begrenzten Zeitraum sämtliche Einnahmen daraus verdoppelt. Falls das Dasein als Clubbesitzer nicht schweißtreibend genug für euch ist, könnt ihr in Hunting Pack (Remix) Vollgas geben und das Tempo halten, damit die Bombe an eurem Fahrzeug nicht hochgeht. Das Risiko wird sogar dreifach belohnt. Außerdem bringen auch Konkurrenzkämpfe doppelte Belohnungen diese Woche.

Darüber hinaus winken dreifache GTA$ und RP im Hunting Pack (Remix). Nur wer seinen Bleifuß einsetzt und mit Höchstgeschwindigkeit fährt, darf sich über die hohen Belohnungen freuen. Denn an eurem Fahrzeig ist eine an den Tacho gebundene Bombe befestigt, die in die Luft geht, sobald ihr eine bestimmte Geschwindigkeit unterschreitet. Angreifer werden alles daran setzen, das genau das passiert. Ihr habt aber auch Unterstützung, denn einige Verteidiger versuchen zu verhindern, dass euch Steine in den Weg gestellt werden.

Weiter geht es mit neuen Preisen beim Glücksrad. Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei und hofft auf euer Glück, um ein wenig reicher zurückzukehren, vielleicht mit einem Kleidungsstück als Andenken oder sogar mit einem kostenlosen Satz neuer Schlüssel. Der Hauptpreis der Woche ist der Declasse Scramjet – ein vielseitiges Fahrzeug im Flammendesign.