Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Eigentlich sollte der Release von Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition eines der Highlights des Spieleherbstes werden. Rockstar sieht sich aber nun äußerst unzufriedenen Fans gegenüber.

Die Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition wurde von Fans der Reihe heiß erwartet. Immerhin stecken gleich drei Klassiker in dem Komplettpaket. Nun, nach der Veröffentlichung, dreht sich der Wind aber ungemein - die Fans sind stinksauer. Auf Metacritic wird das Spiel von den Fans derzeit komplett abgewatscht mit einem User-Score von 0,5 von 10 Punkten.

Sowohl die technische und visuelle Umsetzung des Remasters wird scharf kritisiert, als auch die Zahl an Bugs und Performance-Problemen, die angesichts der mageren grafischen Qualität eigentlich schon absurd wirken. Vor allem die PC-Version wird verbal ordentlich vermöbelt, aber auch die Konsolenversionen kommen nicht viel besser davon.

Das sind allerdings nicht die einzigen Probleme des Spiels, immerhin wurde die PC-Version über das Wochenende aus dem Rockstar Games Launcher entfernt und selbiger zeitweise deaktiviert, angeblich um einige Dateien zu entfernen, die unbeabsichtig mit im Spiel waren. Man munkelt, dass es sich dabei um nicht lizenzierte Musikstücke drehte, aber auch Dateien mit Entwicklerkommentaren tauchen als vermuteter Grund auf. Auch einige Reste des legendären Hot-Coffee-Minispiels, das Rockstar seinerzeit vor Gericht viel Geld kostete und entfernt werden musste, sollen noch vorhanden gewesen sein.

Übel, weil das bedeutete, dass Spieler, die das Spiel frisch erworben hatte, es tagelang gar nicht spielen konnten. Die Schreie nach Rückerstattung des Kaufpreises verstummen derzeit nicht. Seit vergangener Nacht ist der Launcher wieder aktiv und Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition kann auch wieder käuflich darüber erworben werden.