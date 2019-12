Googles Game-Streaming-Dienst Stadia ließ zum Launch etliche zuvor angekündigte Features vermissen. Seither bessert das Unternehmen nach. Jetzt gibt es das nächste wichtige Feature!

Der Start von Google Stadia verlief nicht unbedingt prickelnd, auch weil etliche zuvor angekündigte Features zunächst fehlten. Seither sind die Entwickler damit beschäftigt, diese nun schrittweise nachzuliefern. Kurz vor Weihnachten lässt man jetzt noch einmal ein wichtiges Feature vom Stapel.

Ab sofort gibt es bei Google Stadia nun auch das zuvor bereits angekündigte Achievement-System. Ein solches gehört auf allen relevanten Plattformen heutzutage eigentlich zum guten Ton, Stadia-Gamer mussten zunächst aber noch darauf verzichten. Jetzt dürft ihr aber auch beim Zocken via des Game-Streaming-Diensts Trophäen freispielen.

🔔 Our achievement system is here and you will now receive notifications when playing on desktop, laptop, and TV. You can view your full achievement list on web, including all the ones you've earned since you began playing Stadia. pic.twitter.com/VX7cGg9K9k