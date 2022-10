God of War Ragnarök

Es dauert nur noch wenige Wochen, dann ist mit God of War Ragnarök DER Blockbuster für die PlayStation 5 schlechthin in diesem Herbst erhältlich. Auf der aktuellen Sony-Konsole werden in einem Modus dann gar bis zu 120 fps unterstützt.

Nicht nur spielerisch sollen Fans mit God of War Ragnarök wieder auf ihre Kosten kommen, auch Technikfetischisten werden augenscheinlich von Sony bedient. Wie nun bekannt wurde, wird der Titel nämlich sogar bis zu sagenhafte 120 fps unterstützen - in Abhängigkeit davon, welchen Grafikmodus ihr wählt.

So berichtet Press Start Australia nun, dass Spieler die Wahl zwischen vier verschiedenen Grafik-Modi haben werden. Die zwei Hauptoptionen, zwischen denen ihr wählen müsst, konzentrieren sich zunächst entweder auf die Auflösung oder auf die Performance. In beiden Varianten gibt es dann nochmal Unterscheidungen.

Wer die Option "High Frame Rate" ausgeschaltet lässt, darf in 4K-Auflösung mit 30 fps zocken oder aber mit einer fixen Bildrate von 60 fps. Wer das Feature aktiviert, der bekommt God of War Ragnarök im Auflösungs-Modus mit 40 fps vorgesetzt, im Performance-Modus aber eben mit den erwähnten 120 fps. Für Letzteres wird laut den englischsprachigen Kollegen ein mit HDMI 2.1 kompatibler TV oder Monitor notwendig sein.

Auf der PS5 gibt es bereits einige Spiele mit einem 120-fps-Modus, viele davon mit Fokus auf Multiplayer. Beispiele sind Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare, Destiny 2 oder Rocket League. Aber auch andere Spiele wie Borderlands 3 oder DOOM Eternal geben Spielern eine solche Option an die Hand.

Indes werden Spieler des neue Action-Hits viel Platz auf ihrer Festplatte brauchen: Die PS5-Version verschlingt 84 GB Speicherplatz, die PS4-Variante sogar sage und schreibe 106,9 GB.

God of War Ragnarök erscheint am 9. November für PS4 und PS5.