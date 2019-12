Mittlerweile ist hinlänglich bekannt, dass in Kürze ein Star-Wars-Event in Fortnite bevor steht. Im Zuge dessen könnt ihr euch auch einen exklusiven TIE-Hängegleiter kostenlos sichern!

Im Rahmen der Game Awards 2019 in der vergangenen Nacht übernahm Regisseur J.J. Abrams nun noch einmal die offizielle Ankündigung des bevorstehenden Film-Events in Fortnite rund um den kommenden Kinofilm "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers". Innerhalb des Spiels wird es in Risky Reels am morgigen 14. Dezember um 20:00 Uhr deutscher Zeit exklusive Filmszenen zu sehen geben.

Als wären die exklusiven Szenen nicht bereits genug Motivation, sich am Samstagabend im Battle-Royale-Hit einzufinden, spendiert Epic Games im Zuge dessen auch noch einen exklusiven Spielinhalt: Wer zuschaut, kann sich kostenlose einen TIE Wisperjäger-Hängegleiter für den Battle-Royale-Erfolg sichern. Dabei handelt es sich um einen schnellen und gefährlichen Raumjäger.

Zur Feier des Events könnt ihr außerdem neue Outfits, Hängegleiter, Spitzhacken und Emotes passend zu Star Wars im Item-Shop erwerben. Verkleidet als Rey, Finn oder einer der anderen Charaktere wird das Event am 14. Dezember noch unterhaltsamer.

Einen ersten Eindruck des TIE-Hängegleiters liefert das nachfolgende Video.