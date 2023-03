Square Enix bemüht sich weiter um den MMORPG-Dauerbrenner Final Fantasy XIV und liefert in einem neuen Update wieder frische Spielinhalte. Darüber hinaus gibt es eine neue Kooperation mit dem Sportartikelhersteller PUMA.

Wer sich auch fernab des eigentlichen Spiels im Look von Final Fantasy XIV präsentieren will, der bekommt dank einer neuen Kooperation zwischen Square Enix und PUMA die Möglichkeit dazu. Im Fokus steht anlässlich des 10. Jubiläums des Spiels natürlich eine frische Kleidungskollektion, die ab dem 15. März 2023 in ausgewählten Geschäctsn sowie auf Puma.com erhältlich sein wird. In Nordamerika werden sich interessierte Spieler diesbezüglich etwas länger bis zum 25. März gedulden müssen.

Innerhalb der neuen Kollektion könnt ihr Schuhe, Kleidungsstücke und auch Accessoires von PUMA erwarten. Dabei soll der kontrastreichen Farbpalette des Spiels ebenso Ausdruck verliehen werden, wie den typischen Grafiken und Charakteren. Einen Teaser-Clip zur Kollektion könnt ihr euch weiter unten ansehen.

Was das Online-Rollenspiel an sich betrifft, so gibt es frischen Nachschub in Form des Updates auf Spielversion 6.35, die nun veröffentlicht wurde. Der Patch stellt den nächsten Teil der Auftragsreihe zur Verbesserung der Manderville-Waffen sowie das neueste Tiefe Gewölbe namens "Eureka Orthos" zur Verfügung.

Die wichtigsten Features von Patch 6.35 lesen sich von offizieller Seite wie folgt:

Neue Aufträge der Stammesvölker: Die Loporrit – Jetzt, da der Mond nicht mehr als rettende Arche die Sterne bereisen muss, wundern sich viele piepsige Stimmen, woraus ihr Lebensinhalt nun wohl bestehen mag. Glücklicherweise für die Crew des Raumschiffes ist Dreamingway mit derlei kniffeligen Angelegenheiten vertraut und ist überzeugt, auch jedem letzten Loporrit auf der Suche nach neuem Frohsinn helfen zu können.



Neues Tiefes Gewölbe: Eureka Orthos – Ein sich stetig wandelnder Dungeon, dessen Struktur bei jeder Erkundung seiner Tiefen anders erscheint. Alle Spieler*innen beginnen ihre Erforschung auf Stufe 81. Nur indem sie die Gegner besiegen, die im Inneren lauern, werden sie die Stärke und Erfahrung sammeln können, um die Geheimnisse zu lüften, die das Gewölbe hütet.



Hildibrands Fälle – Nachdem er auf dem Mond ordentlich Furore gemacht hat, ist der Herr Meisterdetektiv nun wieder in vertrauteren Gefilden angekommen. Dort wartet auch schon der momentane Fall: Koyo-Koyo vermisst nach wie vor seinen Freund. Eine Suche mit altbekannten Gesichtern und gemeingefährlichen Unholden steht an!

Neue Aufträge zum Verbessern von Waffen – Die Manderville-Waffen – Um die historisch bedeutsamen und himmlisch unbeugsamen Manderville-Waffen zu schmieden, hat sich Godbert mit vollem Eifer in das Handbuch seines stolzen Vorfahren gestürzt. Nun hat er bei dessen Entzifferung endlich einen Durchbruch geschafft und ist bereit, den Hammer noch härter zu schwingen!



Neue Aufträge zum Verbessern von Werkzeugen – Die Mowen-Werkzeuge – Ein legendärer Handwerker kehrt aus der Versenkung zurück, nachdem er allzu lange als Einsiedler seine Zeit auf dem Meeresgrund gefristet hat. Die Manufaktur der Gemeinschaft wird zur Bühne für dieses Schauspiel von wundersamen Werkzeugen und stahlharten Schmiedemeistern.