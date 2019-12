Noch vor Weihnachten bekommen Spieler von Fallout 76 ein weiteres Inhalts-Update an die Hand. Wer noch nicht dabei ist, kann sich den Titel in Kürze indes im Rahmen eines kostenfreien Spielwochenendes genauer ansehen.

Fallout 76 hatte sicherlich nicht den Start, den sich Bethesda für das neueste Abenteuer der postapokalyptischen Reihe vorgestellt hatte. Seither bessern die Entwickler stetig nach, was den Titel auch für neue Spieler interessant machen könnte. Wer sich selbst ein Bild vom aktuellen Stand machen möchte, der kann schonmal den Kalender zücken.

Vom 12. Dezember um 17:00 Uhr deutscher Zeit an lässt sich Fallout 76 im Rahmen eines neuen Free-Trial-Wochenendes wieder kostenfrei zocken. Die Aktion läuft anschließend bis Montag, den 16. Dezember um 18:00 Uhr. Einzige Einschränkung: Auf PS4 und Xbox One sind zum Zocken Mitgliedschaften bei PS Plus bzw. Xbox Live Gold für die Teilnahme notwendig. Im Übrigen könnt ihr ohne Kosten alle Spielinhalte selbst einmal ausprobieren. Seid ihr überzeugt, könnt ihr euch die Vollversion dauerhaft mit einem Rabatt von bis zu 50 Prozent auf die regulären Preise sichern, eure Fortschritte übernehmen und direkt weiter spielen.

Zeitgleich zum Free-Trial-Wochenende findet auch ein Double-XP-Event für alle Spielmodi statt, so dass ihr direkt durchstarten könnt. Beim Questen, Erkunden und Bestreiten von Nuclear-Winter-Matches geht es doppelt so schnell vorwärts.

Bleibt noch das eingangs angesprochene Update 16 anzusprechen, das ab dem 10. Dezember erhältlich sein soll. Mit diesem bricht auch in Appalachia die Vorweihnachtszeit an. In Nuclear Winter könnt ihr künftig dank eines neuen Features über die zu spielende Karte abstimmen. Darüber hinaus erhalten neue Optionen für private Wleten Einzug, ebenso ein weihnachtliches Event, das am 12. Dezember startet und bis zum 26. Dezember dauert. Einige Verbrannte in Appalachia sind dabei in festlicher Stimmung und haben Geschenke dabei! Mit dem Release von Update 16 ist für kurze Zeit zudem der kostenlose Santatron-Bot im Atomic Shop erhältlich.

Stichwort Nuclear Winter: Die Halloween-Belohnungen im Rahmen der entsprechenden Challenges waren seiner Zeit nur kurz erhältlich. Deshalb feiern diese mit Update 16 nun ein Comeback. Alle sechs Herausforderungen und Belohnungen werden ab dem 12. Dezember verfügbar sein, wobei sämtlicher Fortschritt vom letzten Mal erhalten bleibt. Ab dem 18. Dezember wird es außerdem täglich eine neue Weihnachts-Herausforderung mit weiteren Belohnungen geben.