Bereits in der vergangenen Woche hatte Epic Games für den hauseigenen Store eine große Feiertagsaktion angekündigt - 12 kostenlose PC-Titel inklusive. Diese ist nun gestartet!

Am gestrigen Abend ist im Epic Games Store die große Feiertagsaktion gestartet, die für Schnäppchenjäger etliche Vorteile mit sich bringt. Im Zeitraum bis zum 01. Januar gibt es wieder einen Gutschein über 10 Euro, den ihr euch mit eurem Konto im Store sichern könnt. Dieser ist einlösbar auf alle Einkäufe im Wert von mindestens 14,99 Euro, was euch schonmal ein Spieleschnäppchen einbringt. Der Gutschein wird an der Kasse anschließend automatisch angewendet; dieser verfällt spätestens am 01. Mai 2020 um 07:59 Uhr, wenn er nicht eingelöst wird.

Die Feiertagsaktion bringt darüber hinaus auch zahlreiche Rabatte mit sich. Preisnachlässe von bis zu 75 Prozent sind auf PC-Titel drin, wobei auch aktuelle Top-Titel mit von der Partie sind. Borderlands 3 gibt es beispielsweise mit einem Rabatt von 35 Prozent, auf Red Dead Redemption 2 einen Nachlass von 20 Prozent oder Star Wars Jedi: Fallen Order 17 Prozent günstiger.

Im Fokus stehen ansonsten aber natürlich die zuvor bereits angekündigten 12 kostenlosen PC-Spiele. Der erste Titel ist Into the Breach, einer der erfolgreichsten Indie-Titel des Jahres 2018. Das rundenbasierte Strategiespiel von Subset Games, das auch über Puzzle-Elemente verfügt, lässt sich noch bis heute um 17:00 Uhr kostenlos beziehen, ehe dann das nächste kostenfreie Spiel zur Verfügung steht. Im täglichen Rhythmus geht es dann zur gleichen Uhrzeit mit einem entsprechenden Angebotswechsel weiter, bis die Feiertagsaktion an Neujahr endet.