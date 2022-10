Wie in jeder Woche, so hat Epic Games auch gestern seine kostenlosen Angebote im Store auf Vordermann gebracht. Aktuell gibt es einen Klassiker und wir wissen auch, was ab kommendem Donnerstag dabei ist.

Das passt ja perfekt zum 25. Jubiläumsmonat der Fallout-Reihe. Der Klassiker Fallout 3 ist nämlich in der Game of the Year Edition noch bis zum kommenden Donnerstag um 17 Uhr kostenlos zu haben. Falls euch das erste Fallout-Spiel von Bethesda also noch in der Sammlung fehlt, solltet ihr nicht zögern, es euch zu sichern.

Fallout 3: Game of the Year Edition lohnt sich schon allein deswegen, weil sämtliche DLCs enthalten sind. Neben dem Hauptspiel bekommt ihr also auch Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout und Mothership Zeta.

Neben Fallout 3 ist für die nächsten paar Tage auch Evoland: Legendary Edition kostenlos verfügbar, solltet ihr Bick auf Oldschool-Action-Adventures haben.

Wenn ihr wissen wollt, was es ab kommenden Donnerstag zu holen gibt, können wir auch bereits aushelfen. Nummer 1 auf der Liste istr der Survival-Horror-Titel Saturnalia, in welchem ihr ein abgelegenes Dorf erkundet, in dem seltsame Dinge vor sich gehen. Für Spieler, die es eher mit Science-Fiction haben, steht dann auch Warhammer 40.000: Mechanicus zur Verfügung, ein rundenbasiertes Taktikspiel von Bulwark Studios aus dem Jahre 2018.