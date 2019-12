Piranha Bytes, das Studio hinter Gothic, möchte nächstes Jahr ein "neues RPG" ankündigen. Handelt es sich dabei vielleicht um Elex 2?

Risen, Elex und vor allem Gothic. Für diese Spielereihen kennt man Piranha Bytes. Um das mittlere dieser Aufzählung, beziehungsweise dessen potenzielle Fortsetzung geht es möglicherweise in einem Tweet, den das Studio heute veröffentlicht hat. In Reaktion auf das mögliche Gothic-Remake, das derzeit unter THQ Nordic Barcelona entsteht, hat Piranha Bytes angekündigt, dass es an einem neuen Rollenspiel arbeitet.

"Wir von Piranha Bytes arbeiten derzeit mit unserem gesamten Team hochmotiviert an einem neuen RPG. Momentan konzentieren wir uns auf unsere eigene Arbeit, da wir RPGs mit Leidenschaft entwickeln und uns darauf freuen, euch unser eigens Spiel zu zeigen. Wir planen, es 2020 anzukündigen!", heißt es in dem Tweet. Dass es sich dabei um Elex 2 handelt, die Fortsetzung des 2017 erschienenen Rollenspiels, ist insofern wahrscheinlich, da das Studio bereits vor der Veröffentlichung des Erstlings Fördergelder der EU beantragt hatten und schließlich auch erhielten.

Eine mögliche Veranstaltung für die Enthüllung wäre die kommende Gamescom, da die Spiele von Piranha Bytes vor allem in Deutschland beliebt sind.

1/4 We at Piranha Bytes are currently working high motivated with the entire team on a new RPG. At the moment we are focused on our own work, because we develop RPGs with passion and are looking forward to show you our own game. The announcement is scheduled for 2020!