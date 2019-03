Publisher Electronic Arts ist eine neue Partnerschaft eingegangen und wird im Zuge dessen einen neuen teambasierten Shooter auf den Markt bringen.

Das Action-Genre gehört zu den beliebtesten unter Spielern und auch Electronic Arts wird insoweit bald mit einem neuen Titel punkten - so zumindest das Vorhaben des Branchenriesen. Dazu ist EA nun nämlich eine neue Partnerschaft mit Velan Studios eingegangen. Mitarbeiter des Entwicklers hatten in früheren Tagen unter anderem an namhaften Spielereihen wie Destiny, Uncharted, Metroid Prime und weiteren Titeln gearbeitet.

Aktuell werkelt Velan an einer hauseigenen neuen Spielemarke und entsprechende Veröffentlichungsrechte hat sich nun EA gesichert. Dieser wird als Publisher auf PC, Konsolen und auch Mobilgeräten fungieren, die konkreten Plattformen im Einzelnen wurden jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Rob Letts von Electronic Arts ließ durchblicken, dass man die Vision von Velan für das Spiel sehr schnell "sehr inspirierend" fand und man vom Titel sofort gefesselt gewesen sei. Bislang ließen aber weder EA noch Velan mehr Details vom Stapel. Außer, dass es sich um ein teambasiertes Actionspiel handelt, ist vom neuen Titel bislang recht wenig bekannt.

Um die Arbeiten am Spiel weiter voranzutreiben, wird Velan die aktuelle Teamstärke verdoppelt und bis zum Jahresende 2019 noch weitere 40 Entwickler einstellen. Darunter befinden sich auch führende Positionen wie die des Lead Producers oder die des Lead Environment Artist. Wir halten euch über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.