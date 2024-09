Electronic Arts will die Authentizität des neuen Fussball-Titels dank weiterer Partnerschaften und Lizenzen weiter steigern. Unter anderem sind zwei italienische Fussball-Giganten vollständig lizenziert neu mit von der Partie.

Eine der größten Stärken der Fussballreihen von Electronic Arts waren seit jeher die zahlreichen originalen Lizenzen und Partnerschaften - und an dieser Front will man weiter tätig sein und für Nachschub sorgen. So gibt es auch in EA Sports FC 25 neue Partnerschaften und Lizenzen, die nun offiziell angekündigt wurden.

So dürft ihr euch im neuesten Teil der erfolgreichen Fussballreihe darüber freuen, dass die italienischen Giganten AS Rom (neuerdings ja mit Mats Hummels) und auch SSC Neapel dank exklusiver Marketing. und Lizenzpartnerschaften besonders und originalgetreu vertreten sein werden.

Darüber hinaus angelte sich EA zudem Marketingpartnerschaften mit den türkischen Fussballriesen Fenerbahce SK und Galatasaray S.K. sowie mit dem norwegischen Kultverein FK Bodo/Glimt. Wer sich für den südamerikanischen Fussball interessiert, der freut sich indes über die Integration der argentinischen Liga Profesional de Futbol (LPF). Schlussendlich sind dank dieser neuen Deals dann über 700 Vereine und 30 Liga in EA Sports FC 25 verfügbar.

Die neuen Formate der UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League werden zudem im Rahmen der bestehenden Partnerschaften auch in das Spiel übernommen und lassen sich dann realitätsgetrue in den Karriere- und Turnier-Modi zocken. Im Übrigen kehren andere große Ligen wie die Bundesliga, die Premier League, die LaLiga, die Ligue 1 oder die Serie A ebenso im neuen Teil zurück, wie auch die CONMEBOL Liberatadores und die wichtigsten Frauen-Ligen.

In Sachen Staden wird der Titel über mehr als 120 authentisch nachgebildete Fussball-Arenen aus der ganzen Welt verfügen, wobei es auch hier Neuzugänge zu vermelden gibt. Zu diesen zählen das Mâs Monumental von River Plate, das De Kuip von Feyenoord Rotterdam, das Estádio José Alvalade von Sporting CP, der Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park von Galatasaray S.K. und das Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Sükrü Saracoglu Spor Kompleksi von Fenerbahçe. Auch das legendäre französische Stadion Stade Bollaert-Delelis wird in den Spielmodi Anstoß und Karriere sowie in Ultimate Team erstmals zu sehen sein.

Andere bereits zuvor enthaltene Arenen werden nach Abschluss der Renovierungsarbeiten in der realen Welt aktualisiert und erstrahlen in neuem Glanz, darunter das Estadio Santiago Bernabeu von Real Madrid und das Estadio de la Ceramica von Villarreal CF.

Zu guter letzt wurden acht neue Icons für EA Sports FC 25 bestätigt:

Gareth Bale

Lotta Schelin

Lilian Thuram

Gianluigi Buffon

Nadine Angerer

Marinette Pichon

Julie Foudy

Aya Miyama