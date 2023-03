Eigentlich sollte das Jahr 2023 die große Rückkehr der Spiele- und Entertainment-Messe E3 in Los Angeles bedeuten. Nachdem es seitens großer Publisher Absagen hagelte, steht die Messe an sich in Frage.

Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, hat einige harte Jahre hinter sich. Nach langen Jahren als wichtigste Spielemesse wackelte das Konzept und Corona gab der Messe den Gnadenstoß. 2020 und 2022 wurde die Messe komplett abgesagt aufgrund der Pandemie, 2021 fand sie lediglich in digitaler Form statt. In diesem Jahr wollte die Messe mit neuem Betreiber wieder durchstarten, aber das steht nun offenbar in Frage.

Grund hierfür ist, dass mittlerweile viele namhafte Publisher, darunter Microsoft, Nintendo und zuletzt Ubisoft ihre Teilnahme abgesagt haben - Ubisoft will vor der E3 ein eigenes Event starten. Auch von Sony wird gemunkelt, dass der Playstation-Hersteller nicht an einer Teilnahme interessiert sei. Mit allen drei Konsolenherstellern nebst einem Groß-Publisher würden damit natürlich etliche Zugpferde wegfallen.

VGC-Redakteur Andy Robinson will nun aus dem Umfald der Messe unschöne Meldungen vernommen haben, die für eine Absage der E3 sprechen. "Es ist oft schwer, die Fakten von den Mutmaßungen über die E3 zu trennen, aber es überrascht nicht, dass ich nichts Gutes höre. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn sie diese Woche abgesagt wird - aber ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Es tut mir so leid für die Verantwortlichen, die alles getan haben, was von ihnen verlangt wurde", so Robinson auf Twitter.

Es bleibt nun abzuwarten, welche Entscheidung seitens ReedPop fallen wird. Der Veranstalter, bekannt durch EGX, New York Comic Con und PAX East, hatte die Verantwortlichkeit für die E3 erst von der ESA übernommen und vermutlich wenig Interesse, sich beim Neustart auf die Nase zu legen. Eine offizielle Aussage steht allerdings noch aus.

Ob die E3 nun stattfindet oder nicht, es wird im Juni nicht an Spiele-Events mangeln, die sich vor allem seit der Pandemie etabliert haben. Neben der nun angekündigten Ubisoft Forward am 12. Juni hat auch Microsoft bereits ein Showcase angekündigt. Genauer gesagt sogar zwei, denn im Juni soll es auch ein Event geben, dass sich voll und ganz um Starfield dreht. Zudem wird auch das Summer Game Fest wieder abgehalten, dass sich in den letzten paar Jahren als Juni-Ankündigungs-Festival etabliert hat.