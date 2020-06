Techland hat die Zusammenarbeit mit dem bekannten Spieldesigner Chris Avellone beendet. Die Gründe dafür sind erschreckend. Auch Paradox distanziert sich von Avellone.

Chris Avellone wird aktuell zum menschlichen Gegenstück einer heißen Kartoffel und von den Studios, mit denen er aktuell zusammengearbeitet hat, so schnell es geht fallengelassen. Nicht ohne Grund, denn am Wochenende tauchten massive Anschuldigungen gegenüber dem bekannten Entwickler wegen sexueller Belästigung auf.

Laut einem umfangreichen Bericht bei Gamasutra soll Avellone unter anderem seine Position in der Branche ausgenutzt haben, um mehrere Frauen sexuell zu belästigen und zu nötigen. Zudem soll er auf verschiedenen Events versucht haben, Frauen betrunken zu machen und sie dann zu bedrängen. Das soll sich bereits über mehrere Jahre hinziehen, konkret werden die Zeiträume 2013 bis 2015 sowie 2017 bis 2018 genannt. Dass Avellone 2015 sein Studio Obsidian Entertainment angeblich auf eigenen Wunsch verlassen hat, steht damit in einem neuen Licht.

Die Anschuldigungen sind deutlich und Avellones Vergehen sollen nicht wenigen Personen bekannt gewesen sein: "Chris Avellone is an abusive, abrasive, conniving sexual predator. People tried to get him help. He refused it and continued. Stop glorifying him."

Avellone hat sich mittlerweile zu einigen Anschuldigungen mit Statements und Entschuldigungen via Twitter geäußert, ein Beispiel: "I never meant any harm to you, and I had thought things between us had ended well all up until seeing you off. That said, if I can't do anything to apologize for it, I understand, and there's nothing more to be done".

Ob diese Anschuldigungen noch juristische Folgen nach sich ziehen, bleibt abzuwarten. Fest steht aber, dass Studios, die in letzter Zeit mit dem als Freelancer agierenden Avellone zusammengearbeitet haben, derzeit den Stecker ziehen.

Techland, für deren Titel Dying Light 2 Avellone an der Story mitarbeitete, hat die Zusammenarbeit mit dem Entwickler im gegenseitigen Einverständnis aufgekündigt. Für Paradox Interactive arbeitete Avellone kurzzeitig mit an der Story zu Vampire: Bloodlines 2. Das Studio bestätigte derweil, dass keine Inhalte, die Avellone produziert hat, im finalen Spiel verwendet werden sollen.

Chris Avellone ist ein überaus bekannter Name in der Spielebranche. Der Entwickler arbeitete unter anderem an Rollenspielen wie Fallout 2 und Planescape Torment sowie Icewind Dale. Später war er Mitbegründer von Obsidian Entertainment, das err 2015 verließ. Seitdem arbeitete er als Freelancer bei verschiedenen Projekten.