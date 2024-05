Mittlerweile hat der letzte Teil der traditionsreichen Doom-Reihe satte vier Jahre auf dem Buckel. Es folgten zwar zwei Erweiterungen, doch seitdem wurde es erschreckend still um die Serie. Ein neuer Markenrechtseintrag lässt die Gerüchteküche aktuell aber gehörig brodeln.

Seit ihrem Debüt im Jahr 1993 gehört die Doom-Reihe zu den wichtigsten und prägendsten Kräften im Ego-Shooter-Bereich. Mit dem letzten Teil machte id Software jedoch einige spannende Entscheidungen und setzte auf viele Plattforming-Segmente und stellte "Kampf-Puzzles" in den Vordergrund. Dieser Schritt schmeckte nicht allen Fans, dennoch wurde Doom Eternal insgesamt größtenteils positiv aufgenommen.

Seit dem Release im Jahr 2020 wurde es aber sehr still um die Reihe, abgesehen von den beiden "The Ancient Gods"-Erweiterungen für Doom Eternal. Entsprechend ausgehungert sind viele Fans nach neuem Baller-Futter und jetzt gibt es endlich Hinweise, wann wir neues Material bekommen.

Jetzt wurde ein Markenrechtseintrag ausgegraben, den Bethesda bereits im Januar 2024 einreichte. Dieser trägt den nicht gerade leichtgängigen Titel IDKFA, hinter dem sich aber natürlich mehr verbirgt als bloßer Buchstabensalat. Denn bei der Ziffernkombination handelt es sich um einen Cheatcode für das Ur-Doom, mit dem ihr alle Schlüsselkarten, Waffen und Munition erhaltet.

Entsprechend kocht aktuell die Gerüchteküche über. Angefeuert wird sie von Tom Warren von The Verge, der erfahren will, dass für Juni 2024 ein Microsoft-Showcase inklusive neuem Doom-Ableger geplant ist. In einem geleakten Dokument tauchte zudem ein neuer Titel mit dem Namen Doom: Year Zero auf. Es dürfte also nicht mehr allzu lange dauern, bis wir endlich auch von offizieller Seite eine Bestätigung erhalten.