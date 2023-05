Auch wenn Maxis und EA bereits am neuen Die Sims 5 werkeln, so wurde das bisherige Die Sims 4 längst nicht ad acta gelegt. Weitere Inhalte für den Dauerbrenner sollen folgen - und die Community darf mitentscheiden, worum es in kommenden Erweiterungen gehen wird.

Ihr zockt immer noch Die Sims 4? Dann könnt ihr nun mitbestimmen, wie es mit dem Dauerbrenner, den es in der Basisversion ja mittlerweile auch kostenfrei gibt, weiter geht. EA und Maxis lassen euch nun nämlich zu Wort kommen und mitentscheiden, von welchen Theman zukünftige Erweiterungen inspiriert sein sollen.

Für das Erstelle-einen-Sim- und das Bauen-/Kaufen-Set stehen jeweils zwei Themen zur Wahl. Ihr habt nun bis Montag, den 22. Mai um 04:00 Uhr nachts Zeit, eure Stimme abzugeben. Die Sieger-Themen werden in einer zukünftigen Veröffentlichung von entsprechenden Sets erscheinen. Die Abstimmung ist ab sofort hier möglich.

Das funktioniert so: Ihr müsst euch zunächst zwischen "Hell" und "Dunkel" entscheiden. Dabei könnt ihr das innere Strahlen und die positive Energie eurer Sims mit dem hellen und spaßigen Rainbow-Core-Style zum Ausdruck bringen. Dieser zeichnet sich durch lebendige Farben und eine Vielzahl leuchtender und fröhlicher Muster aus und sorgt im Leben der Sims für mehr Sonnenschein. Im Gegensatz dazu könnt ihr aber auch eure dunkle Seite feiern, indem ihr für die skurrile und mysteriöse Gothic-Mode abstimmt, was eher melancholische Sims betonen wird.

In der zweiten Abstimmung müsst ihr euch indes zwischen Vergangenheit und Zukunft entscheiden. Zur Wahl stehen eine mittelalterliche Burg, um ein prachtvolles Königreich mit einer rustikalen Burg nachzustellen. Wer sich für die Zukunft entscheidet, der lässt Hightech-Futurismus den Weg in das Spiel finden. Das äußert sich in futuristischer Architektur mit eleganten Außenfassaden aus Metal und leuchtenden Akzenten.