Die Spielwelt von Diablo IV soll laut Blizzard nicht klein ausfallen. Im Zuge der Closed und der Open Beta konnten wir uns zumindest einen kleinen Überblick verschaffen. Wie klein der spielbare Abschnitt aber tatsächlich war, macht nun ein Vergleich mit der Karte des Hauptspiels klar.

Wirklich klein fielen die Diablo-Welten noch nie aus. Wie bei jedem Videospiel-Sequel will aber natürlich auch Diablo IV seinen Vorgänger in allen Punkten übertreffen. Alles soll düsterer sein, die Skills vielfältiger, die höheren Schwierigkeitsgrade fordernder und so weiter. Einen ersten Einblick konnten wir an den vergangenen beiden Wochenende erhalten. An diesen fanden eine Closed Beta sowie eine offene Testphase zu dem Action-Rollenspiel statt.

Ein Tweet von Jez Corden, seines Zeichens Managing Editor von Windows Central, zeigt nun auf, wie klein der spielbare Bereich der Beta im Vergleich zur fertigen Version ausfällt. Sieht man sich die Gebiete an, so wird klar: Selbst wenn ihr die Testversion bis auf den letzten verfluchten Grashalm erkundet habt, war das gerade mal etwa ein Fünftel der Spielwelt.

Das ergibt freilich Sinn, schließlich bekamen wir in der Beta den ersten Akt sowie dessen Gebiet "Zersplitteter Gipfel" vorgesetzt. Insgesamt bietet Diablo IV fünf Areale, in denen ihr euch den bösen Dämonen in den Weg stellt.

Daraus kann man sich auch etwa ableiten, wie lange das Action-Rollenspiel etwa gehen wird. Das hängt natürlich von diversen Faktoren wie dem persönlichen Spielstil ab. Frühen Berichten von Blizzard zufolge wird ein Durchlauf etwa 35 Stunden dauern, der Charakter soll am Ende der Hauptkampagne etwa Stufe 45 haben. Betrachtet man aber, dass das Maximallevel 100 ist, dann kommen doch Zweifel an dieser Theorie auf.

Ab dem 6. Juni 2023 sind wir schlauer. An diesem Tag erscheint Diablo IV auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.