Inhalts-Pläne bestätigt: So geht es nach dem Release weiter!

Die Beta-Testphase von Diablo IV ist vorbei und bot sicherlich Licht und Schatten. Während sich Blizzard Entertainment nun auf den Launch der Vollversion vorbereitet, richtet man seine Blicke auch schon darauf, was im Anschluss inhaltlich geplant ist.

Blizzard Entertainment hat erstmals etwas Licht ins Dunkel gebracht, was die Pläne für Diablo IV nach dem Release der Vollversion im Juni dieses Jahres betrifft. Demnach wollen man bis auf weiteres konstant und in regelmäßigen Abständen neue Inhalte für die Spieler anbieten. Die ersten Aussagen der Entwickler lesen sich so, als dass Diablo IV zu einem Live-Service-Spiel ausgebaut wird.

In einem Interview mit der englischsprachigen Game Informer hat sich nun Associate Game Director Joe Piepiora etwas ausführlicher zur Thematik geäußert und "umfangreiche" Updates versprochen, die jeweils begleitend zu einem neuen Battle Pass erscheinen sollen. Demnach sind alle drei Monate umfassendere neue Inhalte für das Action-RPG zu erwarten.

Piepiora vermeidet die Bezeichnung dieser größeren Updates als Erweiterung, es scheint aber klar, dass diese jeweils neue Features, Mechaniken, Goodies und auch Story-Elemente mit sich bringen werden. Interessant wird zu sehen sein, ob und in welchem Umfang diese Inhalte dann kostenfrei zur Verfügung gestellt werden oder welchen Weg der Monetarisierung Blizzard diesbezüglich wählen wird. Fest steht scheinbar, dass der begleitend verfügbare Battle Pass jeweils in einer kostenlosen sowie einer kostenpflichtigen Form angeboten wird - so wie ihr das heutzutage aus zahlreichen anderen Titeln kennt.

Insgesamt lesen sich die Post-Launch-Pläne von Diablo IV ziemlich ähnlich zu denen eines anderen prominenten Live-Service-Spiels, nämlich Destiny 2. Bungie liefert dem Sci-Fi-Titel auch pro Quartal saisonale Inhalte mit neuen Spielmechaniken, Inhalten und einem Battle Pass. Im Kern gleicht sich also die inhaltliche Idee der beiden Spiele.

Weitere konkrete Details zu den Post-Launch-Plänen sind für einen späteren Zeitpunkt zu erwarten, wenn der Release näher rückt. Diablo IV soll am 6. Juni 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht werden.