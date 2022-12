Es ist mal wieder soweit, in Destiny 2 startet eine neue Saison und wie gewohnt hat Bungie bis zum letzten Drücker gewartet, um in die konkreten Details zu gehen. Aber nun wissen wir, was uns erwartet.

Es geht in die finale Runde von Destiny 2: Die Hexenkönigin, bevor im kommenden Jahr mit Lightfall die nächste große Erweiterung wartet. Die 19. Saison, benannt Saison der Seraphe, bildet den Abschluss des laufenden Destiny-Jahres und läuft bis zum 28. Februar 2023, den Releasetag von Lightfall.

In dieser Saison geht es um die komplizierte Geschichte der Familie Bray und ihre Beziehung zum Kriegsgeist Rasputin, auf den Xivu Arath es abgesehen hat. Hüter infiltrieren BrayTech-Anlagen in Raub-Schlachtfeldern und nehmen an wöchentlichen Story-Missionen teil, um zu versuchen, den Kriegsgeist wiederherzustellen. Wenig überraschend startet die Saison mit einem frischen Season Pass, neuen saisonalen Aktivitäten und wöchentlichen Missionen, die auf das Highlight hinauslaufen, eine neue Exotische Waffe zu erlangen.

Diesen Freitag wird zduem ein neuer Dungeon für Hüter freigeschaltet, welche die Hexenkönigin Deluxe Edition oder den Hexenkönigin-Dungeon-Key besitzen.

Neben den üblichen Meta-Änderungen, etlichen Überabeitungen und Veränderungen des Balancing steht unter anderem auch der PvP-Schmelztiegel im Vordergrund:

Die Struktur der Schmelztiegel-Playlist wird aktualisiert, um die Schmelztiegel-Angebote zu optimieren.

Ruhm wird durch eine neue Rangliste ersetzt: die Kompetitiv-Division – eine 3v3-Rangliste mit sieben Divisionen.

Das neue Schmelztiegel-Siegel „Ruhmreich“ wurde hinzugefügt, um das Ungebrochen-Siegel zu ersetzen.

Engramme werden jetzt bei Lord Shaxx fokussiert, um Spieler:innen mehr Möglichkeiten zu geben, sich den Schmelztiegel-Prämien zu widmen.

In den Prüfungen von Osiris wird eine Handfeuerwaffe ein Maschinengewehr hinzugefügt.

Im Eisenbanner wird es einen neuen Zonenkontrolle-Modus geben: Festung.

Außerdem wird es überarbeitete Eisenbanner-Rüstungssets aus König der Besessenen geben.

Dank einer Kollaboration mit Ubisoft kommen zudem neue Ornamente im Stile von Assassin's Creed ins Spiel, die im Everversum erworben werden können. Hinzu kommen auch ein neuer Sparrow, ein Schiff und ein Finisher. Ab heute und bis zum Start von Lightfall am 28. Februar 2023 können Hüter zudem die Triumphmomente-Herausforderungen abschließen. Und ab dem 13. Dezember startet das alljährliche Anbruch-Event.