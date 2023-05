Wie immer Donnerstags hat Bungie auch gestern wieder einen neuen Teil des Dev-Blogs "This Week at Bungie" rausgehauen und der hat es in sich, nämlich mit Einblicken in die kommende Season.

Meine Güte, gefühlt ist die letzte Erweiterung nebst Season von Destiny 2 noch gar nicht so lange her, aber die kommende Season 21 steht bereits in den Startlöchern für den 23. Mai. Erstaunlicherweise haben die Entwickler im aktuellen "This Week at Bungie" tatsächlich schon erste Einblicke parat, was die Season of the Deep zu bieten haben wird.

Die schlechte Nachricht vorweg: der neue Season Pass für die Season 21 wird etwas teurer. Bungie veranschlagt 1.200 statt 1.000 Silber für die Freischaltung, was einem Anstieg von etwa zwei Euro entspricht. Wohl dem, der die Season Passes für das gesamte Jahr bereits mit der Erweiterung Lightfall abgedeckt hat.

Neben der Fortsetzung der Ereignisse aus der aktuell laufenden Season stehen wieder einige spielerische Neuerungen und Änderungen an. Unter anderem stehen neue Aspekte für die mit LIghtfall eingeführte Strang-Kraft an und zwar für alle drei Klassen. Auch das versprochene Fokussierungssystem für exotische Gegenstände kommt auf jeden Fall.

Weiterhin angedacht sind Überarbeitungen der Superfähigkeiten, Optimierungen der In-Game-Ökonomie, unter anderem auch beim Crafting der Tiefenblick-Waffen. Hinzu kommen einige Quality-of-Life-Änderungen, Überarbeitungen bei den Kopfgeldmissionen und mehr. Was allerdings dieses Mal nicht mit dabei ist, ist ein Anstieg des Powerlevels - ihr müsst mit den bisherigen Limits auskommen.

Schon einen Tag zuvor hatte sich Bungie ausgiebig über kommende Änderungen des Balancing geäußert, welche die Meta in Season 21 ordentlich durchrütteln können. Betroffen sind unzählige Skills der drei Klassen in allen Aspekten, die etliche Tweaks und Anpassungen erhalten werden. Man darf also wieder mal gespannt sein auf die Gameplay-Änderungen. Für viele von der Story von Lightfall enttäuschte Fans dürfte aber eher im Fokus stehen, wie Bungie wieder Zug in die Geschichte bekommt.