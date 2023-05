Bungies harte Vorgehensweise gegen Cheat-Hersteller trägt weiter Früchte. Laut einem neuen Urteil stehen dem Entwickler erneut 12 Millionen US-Dollar an Schadenersatz zu.

Bungie räumt kräftig auf unter den Cheat-Herstelllern für die hauseigenen Destiny-Spiele. Der Entwickler hatte bereits so einige Gerichtsverfahren erfolgreich durchgezogen und nun fällte der Washington Western District Court ein weiteres Urteil zugunsten des Destiny-Studios.

Dank des Urteils sackt Bungie nun erneut 12 Millionen US-Dollar an Schadenersatz ein. Beschuldigter in dem Verfahren ist der rumänische Cheat-Verkäufer Mihai Claudiu-Florentin, der die Cheat-Software VeteranCheats vertrieben hat. Bungie hatte seinerzeit Klage eingereicht wegen Urheberrechtsverletzungen, Verstöße gegen den Digital Millennium Copyright Act (DMCA), Verstöße gegen den Washington Consumer Protection Act (CPA) und vorsätzliche Einmischung in vertragliche Beziehungen.

Die Schadenersatzsumme berechnet sich aus den 2.000 Dollar, die Claudiu-Florentin mit jedem Verkauf von VeteranCheats bei insgesamt 5.848 Downloads verdienen würde. Claudiu-Florentin wurde angewiesen, den vollen Betrag an Bungie zu zahlen - zusätzlich zu den Anwaltskosten, so dass sich die Gesamtsumme auf 12.059.912,98 Dollar beläuft - und es wurde eine dauerhafte Unterlassungsverfügung erlassen, die ihm weitere urheberrechtsverletzende Aktivitäten untersagt.

Bungie kämpft mit harten Bandagen gegen die Cheat-Hersteller und das recht erfolgreich. AimJunkies wurde bereits zur Zahlung von 4,4 Millionen Dollar verknackt, Elite Boss Tech gar zu 13,5 Millionen Dollar. Eine weitere Klage über 6,7 Millionen Dollar dreht sich noch um LeviCheats.