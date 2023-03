Seit Dienstag vergangener Woche ist die neue Erweiterung Destiny 2: Lightfall erhältlich und je länger sie läuft, desto mehr Probleme treten zutage. Als Trost gibt es immerhin eine neue exotische Quest.

Destiny 2: Lightfall legte einen überraschend reibungslosen Launch hin, lediglich getrübt von längeren Wartephasen beim Login. Aber nun treten immer mehr kleine und größere Problemchen auf, die den Spielern mächtig auf den Geist gehen.

Das beginnt bei kleineren Bugs, welche die Möglichkeit zum Exploit beinhalten. So mussten bereits zwei Mods des Season-Artefakts temporär deaktiviert werden - Dynamo und Reaper. Nun hat es auch zwei exotische Gegenstände erwischt, das Fusionsgewehr Jötunn und die Glefe Winterbiss - beide, weil sie unter Umständen deutlich mehr Schaden austeilen als beabsichtigt. Während Bungie an den Fixes bastelt, sorgt ein weitere Bug für weitaus mehr Sorgen.

Viele dürften bereits den Unsichtbarkeits-Bug in Lightfall erlebt haben, der dafür sorgt, dass eure Spielfigur oder andere Spieler durchsichtig werden. Was noch schlimmer ist, auch eure Waffen werden transparent, sodass das Fadenkreuz nicht mehr zu erkennen ist. Laut Bungie hängt der Fehler offenbar mit dem neuen Wertschätzungssystem zusammen, denn er tritt augenscheinlich immer nach Interaktionen im entsprechenden Screen auf.

Prinzipiell kein Beinbruch, durch Verlassen des Spiels in die Charakterauswahl und erneutem Start wird das Problem zumeist behoben, aber da ist ja noch der kommende Raid ... Am Freitag um 18 Uhr soll der neue Raid Wurzel der Albträume starten inklusive des beliebten Rennens um den World First. Die Community ist nun besorgt, dass der Bug eventuell den Ablauf verfälschen kann - die Zeit, erneut einzuloggen, kann bei dem Wettrennen den Unterschied ausmachen. Bleibt zu hoffen, dass Bungie das Problem also noch vorher in den Griff bekommt. Für den heutigen Abend ist bereits ein Hotfix mit der Nummer 7.0.0.3 eingeplant - ob der das Problem behebt, ist aber noch ungewiss.

Immerhin gibt es auch gute Nachrichten, denn gestern hat Bungie eine neue Exotic-Quest ins Spiel gebracht, die ihr in der ETZ ausfindig machen könnt, und zwar im Areal "Schlucht". In der Quest-Reihe //NODE.OVRD.AVALON// wartet ein Vex-Netzwerk auf euch, das ihr infiltrieren müsst - rechnet mit immens vielen Vex als Gegner. Als Belohnung winkt die neue Glefe Vexcalibur.