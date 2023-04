Nach mehreren Verschiebungen soll Der Herr der Ringe: Gollum nun endlich am 25. Mai erscheinen. Und damit ihr wisst, ob euer Rechenknecht das Spiel noch packt, haben wir die Systemanforderungen für euch.

Nachdem Der Herr der Ringe: Gollum nun Goldstatus hat und damit offenbar wirklich am 25. Mai erscheinen wird, hat Daedalic auch den Elbenmantel über den Systemanforderungen entfernt, nachdem NVIDIA per Trailer verkündete, dass das Spiel auch RTX und DLSS3 unterstützen wird.

Der mörderische Ex-Hobbit zeigt sich dabei ziemlich hungrig. Als Mindestanforderung verlagt das Spiel immerhin für 1080p30 bei niedrigen Einstellungen eine GTX 1060 oder RTX 2060 als Grafikkarte, wobei die CPU gern etwas älter sein darf. Als Empfehlung für 1080p60 bei mittleren Einstellungen darf es dann auch schon eine RTX 3060 sein. Für 4K60 mit DLSS müsst ihr bereits eine RTX 3070 im Rechner haben, was wir für tendenziell optimistisch halten.

Richtig ins Eingemachte geht es, wenn ihr Ray-Tracing am Start haben wollt. 1080p60 verlangt bereits mindestens nach einer RTX 3060, bei 1440p60 ist eine RTX 4070 angesagt und wer das volle Erlebnis in 4K bei maximalen Einstellungen haben will, muss sein Sparschwein um das Geld für eine RTX 4080 erleichtern. Puh.

Etwas moderater geht es beim Arbeitsspeicher zu. Hier reichen 6GB als Minimum bis hinauf zu 16GB, wenn ihr alles auf volle Pulle dreht, Ray-Tracing inklusive. Als Festplattenplatz werden 45GB angesetzt, wobei eine SSD empfohlen wird - das Zeitalter der guten alten HDD ist so langsam aber sicher abgehakt, um modernen Spielen noch gerecht zu werden.

Scheint also, als ob Daedalic visuell gegenüber den Konsolenversionen einige Schippen drauf legt. Immerhin erscheint das Spiel nicht nur für PS5 und Xbox Series X/S, sondern auch noch für die alten Konsolen PS4 und Xbox One sowie später irgendwann auch noch für Switch. Ob die Old-Gen-Versionen angesichts der Systemanforderungen noch halbwegs ansehnlich sind, bleibt abzuwarten.