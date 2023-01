Film- und Serienadaptionen von Videospielen stehen offenbar bei Streaming-Diensten und Filmemachern hoch im Kurs und so wie es scheint, könnte auch Sci-Fi-Horror bald dazugehören.

Netflix, Amazon & Co., aber auch die Kinoproduzenten haben die Welt der Videospiele für sich entdeckt und fluten uns geradezu mit entsprechenden Adaptionen. Wie zum Beispiel The Last of Us, das ab dem 16. Januar auch als Serie zu bewundern sein wird. Zudem gibt es jede Menge anderer Marken, die derzeit ins Serien- und Filmformate umgewandelt werden, wie Assassin's Creed, God of War und viele mehr.

Allem Anschein nach ist auch Dead Space ein potenzieller Kandidat und so wie es aussieht, ist da sogar schon etwas in Arbeit. Eine entsprechende Info ist Filmlegende John Carpenter bei einem Interview mit Variety rausgerutscht.

Carpenter, als Fan der Spiele, wurde schon öfter mit einer Filmumsetzung des Sci-Fi-Horror-Klassikers in Verbindung gebracht, wobei er selbst aber bestreitet, darin involviert zu sein. Aber irgendwas tut sich da:

"Ich kann nicht glauben, wie sich das verbreitet hat", sagte Carpenter auf die Frage nach seiner möglichen Beteiligung an einem Dead Space-Film. "Ich bin ein großer Videospiel-Fan, also habe ich alle Spiele gespielt. Ich habe mir die neuen Digitalkameras angeschaut, die RED, und habe zufällig erwähnt, dass ich gerne einen Dead Space-Film machen würde. Das hat sich herumgesprochen, und alle haben gesagt: 'Oh, wann machst du ihn denn?' Ich werde ihn nicht machen. Ich glaube, sie haben bereits einen anderen Regisseur engagiert. Und sie haben mich nicht gefragt, ob ich es machen will. Solange mich also niemand fragt, würde ich es nicht machen."



Vor allem die Äußerung "Ich glaube, sie haben bereits einen anderen Regisseur engagiert" springt dabei förmlich ins Auge. Sollte da also tatsächlich bereits etwas in der Mache sein? Gäbe sicherlich schlechtere Optionen als Vorlage ... Bis es dazu etwas Offizielles gibt, können wir uns ja ab dem 27. Januar mit dem Remake des Originalspiels vergnügen.