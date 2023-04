Nach langer Wartezeit wird das Zombie-Sequel Dead Island 2 in Kürze endlich zu haben sein. Wer auf dem PC in 4K-Auflösung zocken will, sollte aber einen starken Rechner sein Eigen nennen - das geht aus den nun veröffentlichten Systemanforderungen hervor.

Entwickler Dambuster Studios hat wenige Tage vor dem Release die finalen und offiziellen Systemanforderungen des Zombie-Sequels auf dem PC bekanntgegeben. Dabei präsentieren die Macher vier verschiedene Konfigurationen, so dass ihr je nach Aussstattung ablesen könnt, in welcher Auflösung und mit welchem Detailgrad ihr den Titel zocken könnt. Alle Varianten haben gemein, dass ihr 70 GB Speicherplatz auf eurer Festplatte freiräumen müsst.

Wer ansonsten mit einer 1080p-Auflösung bei 30 fps zufrieden ist, der benötigt zumindest eine NVIDA GTX 1060 oder eine AMD RX 480 neben 10 GB RAM und einer Core i7-7700 HQ oder AMD FX-9590 CPU.

Recht zapfig sind die Anforderungen, wenn ihr in 4K-Auflösung mit 60 fps zocken wollt, denn dann benötigt ihr eine AMD RX 6950XT oder NVIDIA RTX 3090 als Grafikkarte und als Prozessor einen AMD Ryzen 9 7900X oder Intel Core i7-13700K.

Zwischen diesen beiden Varianten gibt es noch Ausführungen in 1080p mit 60 fps sowie in 1440p bei 60 fps. Während generell 10 GB Arbeitsspeicher erforderlich sind, werden bei detailreicheren Einstellungen eher 16 GB empfohlen.

Fernab der PC-Fassung wurden auch technische Details zu den Konsolenfassungen publik. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S darf demnach mit 60 fps gezockt werden, auf den Last-Gen-Konsolen müsst ihr euch mit 30 fps begnügen. Cross-Play zwischen den Plattformen soll es zumindest zum Launch noch nicht geben.