Cyberpunk 2077 hatte gar keinen guten Start. Aufgrund zahlreicher Bugs und Performance-Probleme flog das Spiel aus dem PlayStation Store, ist aber nun wieder da. Bei Xbox fällt in Kürze ebenfalls eine Sonderregel zum Spiel.

Microsoft hatte Cyberpunk 2077 seinerzeit nicht aus dem Store geworfen, aber erweiterte Rückerstattungsmöglichkeiten für frustrierte Käufer freigegeben, damit diese leichter wieder an ihr Geld kommen konnten. Ab dem 6. Juli fällt diese Sonderregelung und Cyberpunk 2077 wird hinsichtlich der Rückerstattungen digitaler Käufer wieder wie ein ganz normaler Titel nach Standard-Regelwerk gehandhabt.

Es gilt dann wieder die übliche Regel, dass digitale Verkäufe final sind und Rückerstattungen nur unter besonderen Umständen möglich sind. Das betrifft dann alle neuen und bestehenden Käufe. Damit sind demnächst alle Einschränkungen von Cyberpunk 2077 in den verschiedenen Stores traurige Geschichte.

CD Projekt RED hatte in den letzten Monaten mit zahlreichen Patches und Hotfixes versucht, Cyberpunk 2077 in einen brauchbaren Zustand zu bringen. Erst vor wenigen Tagen erschien ein weiteres Update 1.23. Am 21. Juni nahm Sony das Spiel nach monatelangem Bann wieder in den PlayStation Store auf, wenn auch mit dem Hinweis, dass das Spielen auf alten PS4-Konsolen nicht empfohlen wird, sondern zumindest eine PS4 Pro oder gar eine PS5 genutzt werden sollte.