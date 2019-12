Endlich haben wir einen ersten Eindruck davon, wie die Map von Cyberpunk 2077 aussieht. Und die lässt bereits Rückschlüsse auf die Größe zu.

Mit einem unglaublichen Vorgängerprojekt wie The Witcher 3 muss sich Cyberpunk 2077 einige Vergleiche gefallen lassen. Viele interessiert dabei natürlich vor allem die Größe der Welt von Night City, dem Schauplatz des futuristischen First-Person-Spiels. Nachdem bereits bestätigt wurde, dass die Spielzeit höchstwahrscheinlich kürzer als bei The Witcher 3 ausfallen wird, gerät nun die Map in den Fokus, nachdem Amazon die Deluxe-Version des zugehörigen Artbooks zur Vorbestellung freigegeben hat.

Die Karte des Spiels wurde bislang nämlich noch nie gezeigt. Das Artbook enthält einige Goodies, das spannendste Detail ist aber die Karte, die allem Anschein nach nahezu komplett auf den Buchdeckel gedruckt wurde. Lediglich am oberen Rand schein etwas zu fehlen. Es handelt sich um den ersten Blick, den wir auf die Map von Cyberpunk 2077 werfen können.

Ob abgeschnitten oder nicht, Cyberpunk 2077 scheint jedenfalls ein ganzes Stück kleiner auszufallen als der riesige Kontinent in The Witcher 3. Allerdings sei anzumerken, dass Night City im Gegensatz zu Geralts Heimat um mehrere Stockwerke in die Höhe gewachsen ist und viele Gebäude auch betretbar sein werden. Der reine Vergleich der Grundfläche hinkt also etwas. Außerdem ist es nach wie vor möglich, dass es sich bei dem Cover des Artbooks lediglich um einen bestimmten Distrikt handelt und die Welt des Spiels sehr viel größer sein wird als hier suggeriert.