CD Projekt RED lässt sich keine Gelegenheit entgehen, Cyberpunk 2077 zur großen Marke auszubauen. Nun ist sogar eine Comic-Serie in Sicht.

CD Projekt RED rührt weiterhin kräftig die Werbetrommel für das Action-RPG Cyberpunk 2077, das unlängst auf November 2020 verschoben wurde. Nach Aktionen wie Keanu Reeves auf der E3 oder einer Special Edition der Xbox One X ist nun auch noch eine Comic-Serie in Planung.

Together with @DarkHorseComics, we're proud to announce Cyberpunk 2077: Trauma Team, new comic series!

More info at https://t.co/6xuaJsivvq pic.twitter.com/dJyPABv3BG — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 21, 2020

Selbige nennt sich Cyberpunk 2077: Trauma Team und wurde nun offiziell angekündigt. Die Comic-Serie stammt von Dark Horse Comics in Kooperation mit CD Projekt RED.Am Comic arbeiten unter anderem Autor Cullenn Bunn (Harrow County, Uncanny X-Men) und Illustrator Miguel Valderrama (Giants). Die erste Ausgabe der Serie soll bereits am 9. September 2020 erscheinen, ideal also zur Überbrückung bis zum neuen Releasetermin am 19. November.

Im Comic dreht sich alles um Nadia, die als EMT (Emergency Medical Technician) bei der Organisation Trauma Team International arbeitet. Selbige ist eine Mischung aus Gesundheitsversicherer, Ambulanzdienst und privatem Militärdienst, also genau das Richtige für das Cyberpunk-Universum mit seinen Megacorps.

Weitere Neuigkeiten zum Spiel selbst gibt es ebenfalls in den kommenden Tagen. Neben dem für den 25. Juni angekündigten Stream Night City Wire sind offenbar reichlich Pressevertreter zu ersten Hands-on-Sessions eingeladen.