CD Projekt RED fährt im kommenden Cyberpunk 2077 ja durchaus auch den ein oder anderen Star auf, wobei jedem sicherlich Keanu Reeves in den Sinn kommt. Jetzt hat der Entwickler auch bekannt gegeben, welche Sprecher die Rollen in der deutschen Spielfassung vertonen werden.

Die Schöpfer der Witcher-Reihe von CD Projekt RED haben nun weitere Infos zum nächsten potentiellen Top-Titel Cyberpunk 2077 bekannt gegeben, die sich speziell um die deutschsprachige Spielversion drehen. Jetzt steht nämlich die Besetzung der wichtigsten Rollen in der lokalisierten Version fest, und diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Bereits zuvor war bekannt gewesen, dass der von Hollywood-Star Keanu Reeves verkörperte Johnny Silverhand in der deutschen Variante von Benjamin Völz - und damit der bekannten Synchronstimme von Reeves - eingesprochen wird. Doch Silverhand ist eben nur die dritte tragende Rolle im Spiel und begleitet V als eine Art digitaler Geist durch Night City.

Die weibliche Stimme von V selbst, also dem Protagonisten der Rollenspiel-Hoffnung, wird hingegen von Flavia Vinzens eingesprochen. Wer sich für den männlichen Gegenpart entscheidet, der bekommt als V Björn Schalla zu hören. Letzterer hat sich dazu auch schon geäußert: "Als Sprecher kenne ich naturgemäß schon einen Großteil der Story, den ich natürlich weder verraten kann noch werde. Allerdings lässt sich meine Rolle mit nur einem Wort bestens beschreiben: Grundgütiger! V ist vielschichtiger, als man das auf den ersten Blick meinen kann, seine Aufnahmen fordern uns alles ab. Die Autoren im Entwicklungsstudio sind – und das ist ein Kompliment – absolut irre!"

Flavia Vinzens hat bereits Videospiel-Erfahrungen vorzuweisen, war diese doch bereits in Spielen wie Mafia III oder Fallout 4 zu hören. Schalla hingegen war bereits häufiger als Synchronsprecher von bekannten Hollywood-Schauspielern zu hören und vertonte in Deutschland unter anderem Seann William Scott in "American Pie" oder Casey Affleck in "Ocean's Eleven".

Im Rahmen der Bekanntgabe der deutschen Sprecher bekräftigte CD Projekt RED noch einmal, dass die Lokalisierung einen "ebenso hohen Stellenwert" genieße "wie die aufwändige Entwicklung des Spiels selbst". Zur Veröffentlichung wird es nicht nur eine deutsche Fassung geben; insgesamt sind neun vollständig lokalisierte Sprachfassungen angedacht. Die Qualität wird dabei durch eine eigene Lokalisierungsabteilung überwacht.

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PS4, Xbox One und PC.