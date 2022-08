Cities: Skylines gibt es bereits eine gefühlte Ewigkeit, nicht zuletzt dank neuen Inhalten. Paradox und Colossal Order haben soeben den nächsten DLC angekündigt, der schon bald erscheinen soll.

Paradox Interactive und Colossal Order kündigten heute Plazas and Promenades, die nächste Erweiterung für Cities: Skylines an. Der neue DLC zum Thema Fußgänger wird in Kürze für PC, Epic, Xbox One und PlayStation 4 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 14,99 Euro erhältlich sein.

Lärm und Luftverschmutzung können im neuen DLC beseitigt und Fußgängerzonen, autofreie Zonen und moderne Plätze hinzugefügt werden, was eurer Stadt ganz neue Optionen bietet.

Die Features von Plazas and Promenades beinhalten (Herstellerangabe):

Fußgängerzonen: Spieler lassen ihre Bürger in reinen Fußgängerstraßen spazieren! Sie können, wie jede andere Straße in der Stadt platziert werden und erschaffen somit neue grüne Stadtzentren, die frei von Fahrzeugen und Umweltverschmutzung sind.

Fußgängergebiete und neue Richtlinien: Drei zonenspezifische Richtlinien können nun für die Stadt aktiviert werden. Diese beinhalten: - Ein Langsamfahrgebot: Alle Straßen im Umkreis des Fußgängerbereichs, außer Autobahnen, erhalten eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Meilen pro Stunde. - Ein Zuckerverbot: Erhöht die durchschnittliche Lebenserwartung der Bürger im Fußgängerbereich, verringert aber ihre Zufriedenheit. - Straßenmusik: Erhöht die Zufriedenheit und die Lärmbelästigung in kommerziellen Fußgängerzonen.

Bezirksspezialisierung: Drei neue Bezirksspezialisierungen wurden hinzugefügt: Bürobezirke, Wohngebiete mit hoher Bevölkerungsdichte sowie Gewerbegebiete. Das Festlegen einer Spezialisierung auf einen Bezirk wirkt sich auf alle Planquadrate in diesem Bereich aus und bringt Gebäude mit einem anderen visuellen Erscheinungsbild und einem Gameplay-Effekt hervor. Jede Spezialisierung bietet 24 neue, moderne Gebäude!

Städtische Dienstleistungsgebäude: Servicegebäude sind wichtig, aber wie wäre es, wenn diese auch noch gut aussähen? Diese Gebäude können mit Fußgängergebieten verbunden werden, passen sich dann an deren visuellen Stil an und bieten Dienstleistungen, die zu positiven Zufriedenheitswerten beitragen.

Gleichzeitig mit Plazas and Promenades erscheinen zwei Content Creator Packs und zwei Radiosender.

Inspiriert von der gleichnamigen amerikanischen Design-Bewegung, ist „Mid-Century Modern“ vom bekannten Modder Rev0. Es fügt Spielern elegante und stilvolle wachstumsfähige Wohngebäude hinzu. „Seaside Resorts“ von Gèze bringt den Geist der klassischen Seebäder, Boulevards und Piers, die im Amerika des 19. Jahrhunderts florierten, zu Cities: Skylines. Und schließlich wird es auch neue Musik für aufstrebende Architekten in Form von zwei Radiosendern geben: Paradise Radio und Shoreline Radio.