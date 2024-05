Unlängst machten neue Berichte über kommende Call-of-Duty-Teile die Runde, doch diese entpuppen sich nun als falsch. Dabei hätten Anhänger von Ghosts oder Advanced Warfare Grund zur Freude gehabt.

Dem Vernehmen nach steht ja Call of Duty: Black Ops Gulf War aka Call of Duty: Black Ops 6 als neuer Teil in 2024 kurz vor der Ankündigung, doch die Gerüchteküche blickt natürlich schon weiter voraus. Mit Visceral und VondyisPog brachten nun zwei Dataminer die beiden nächsten Call-of-Duty-Teile ins Spiel - doch dieses Mal lagen sie offenbar daneben.

Kein großes Geheimnis scheint derzeit zu sein, dass Infinity Ward das Call of Duty 2026 entwickelt und Sledgehammer das für das Jahr 2027. Darüber hinaus berichteten die beiden Dataminer, dass diese beiden Spiele die Codenamen "Anvil" und "Devilwood" tragen sollen. Hinter "Anvil" sollte sich laut den vermeintlichen Leaks das neue Spiel von Infinity Ward basierend auf Call of Duty: Ghosts verbergen, hinter "Devilwood" hingegen der neue Sledgehammer-Titel basierend auf dem früheren Call of Duty: Advanced Warfare.

Allerdings: Dieser Bericht im Netz entpuppte sich nun als Ente! Zwar hatten Visceral und VondyisPog in der Vergangenheit durchaus mit einigen ihrer Aussagen über Call of Duty recht, dieses Mal jedoch nicht. Tom Henderson von Insider Gaming ging der ganzen Sache nämlich auf den Grund und betont, dass schon die beiden Codenamen nicht zutreffend seien. Es sei fragwürdig, wie diese vermeintlichen Infos überhaupt erlangt werden konnten, denn solche Codenamen sind ohnehin im Regelfall nicht via Datamining zu erhalten - zumal die beiden Titel für 2026 und 2027 ja noch weiter entfernt und daher in Spieldateien im Normalfall bislang noch gar nicht enthalten sein dürften.

Nachdem sich die Berichte um diese vermeintlichen Leaks im Netz mehrten und Henderson in der Folge seine eigenen Quellen bemühte und nachbohrte, räumten die Accounts via Social Media schlussendlich ein, dass die Infos dieses Mal wohl nicht akkurat gewesen sein könnten.

Was uns mit Call of Duty 2026 und 2027 konkret erwartet, bleibt weiter unklar. Gerade die Shooter-Reihe unterliegt einem konstanten Wechsel in der Entwicklung und bei diesem zeitlichen Horizont ist sicherlich noch so einiges im Fluss.