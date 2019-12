Activision und Infinity Ward haben wie vorher angekündigt heute den Startschuss für Season 1 im aktuellen Shooter Call of Duty: Modern Warfare gegeben. Wir verschaffen euch hier einen Überblick über die Neuigkeiten, auf die ihr euch freuen dürft!

Mit dem Start von Season 1 steht in Call of Duty: Modern Warfare nun ebenfalls ein neuer Battle Pass zur Verfügung. Dieser kann mit CoD-Punkten erworben werden und schaltet den Zugang für bis zu 100 Stufen mit neuen erspielbaren Inhalten frei - ganz so, wie ihr es beispielsweise aus Fortnite gewohnt seid. Wer alle Inhaltet tatsächlich freispielt, verdient dabei mehr Punkte, als er für den Erwerb des Battle Pass ausgegegeben hat, so das Versprechen von Activision.

Der Saison 1 Battle Pass kann für 1.000 CoD-Punkte erworben werden. Darüber hinaus gibt es auch ein Battle Pass Bundle zu kaufen, das zusätzlich 20 Stufensprünge für den sofortigen Zugang zu einigen neuen Ausrüstungsgegenständen bereit hält.

Doch der Battle Pass ist natürlich nicht die einzige Neuerung in Season 1, denn diese bringt auch den bislang größten Schwung an Gratis-Inhalten in der Geschichte von Call of Duty mit sich. Auf allen Plattformen gibt es neue Multiplayer-Maps, Spielmodi, Koop-Erlebnisse, Spiel-Events und mehr. Der neue Content soll im Laufe der Staffel im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden und sieht laut offiziellen Angaben wie folgt aus:

Neue Multiplayer-Maps: "Der Fan-Favorit unter den Multiplayer-Maps aus Call of Duty 4: Modern Warfare, Crash, wurde als Absturzstelle eines Helikopters in Urzikstan neu interpretiert, inklusive all der Flankenrouten und Konfrontationen auf den Dächern, an die sich alle Spieler noch gut erinnern. Aber das ist noch nicht alles. Zusätzlich zu Crash gibt es später in der Saison zwei weitere Neuauflagen aus Call of Duty 4: Modern Warfare, inklusive Vacant, ein verlassenes Bürogebäude, in dem es zu intensiven Kämpfen kommt, und Shipment, wo schnelle, hektische Action regiert."

Neue 2v2 Feuergefecht-Maps: "Die Fans stürzen sich in intensive Spiele 2 gegen 2 auf der neuen Map Atrium, ein Palast in Verdansk, sowie auf der neuen Map Cargo, ein Lager mit offenem Dach im Umfeld eines Frachtschiffs im Hafen von London. Zusätzlich veröffentlichen wir später in der Saison noch Shipment als 2v2-Feuergefecht-Map."





Klassische Spezialeinheit-Erlebnisse: "In 'Rabenschwarz' infiltrieren die Spieler Barkovs verlassenes Anwesen, um vor Ort Geheimdaten zu finden und zu übermitteln. In 'Keine Startfreigabe' geht es in den Kampf gegen Al-Qatala-Kämpfer, die Barkovs ehemaligen Luftstützpunkt besetzt haben, um ihnen Waffen und Flieger abzunehmen. Im weiteren Verlauf von Saison 1 erscheint noch 'Bombenkommando', in dem Armistice-Team 4 QRF USBVs in einer Stadt in Urzikstan entschärfen muss, bevor sie explodieren."

Neue Spezialeinheit-Operationen: " In 'Operation Schließfach' müssen die Spieler gestohlene Krypto-Schlüssel einsetzen, um eine Bank anzugreifen, in den Safe vorzustoßen und den Banker auszuschalten. Bei 'Operation Gerechter Lohn', die später in der Saison erscheint, müssen die Spieler den Geldhahn von Al-Qatala in Verdansk abdrehen und den Kopf ihrer Finanzoperationen ins Visier nehmen, indem sie die mobilen Datenzentren des Bankers hacken."





Neue Waffen: Alle Spieler können das RAM-7, ein vollautomatisches Hinterschaftlader-Sturmgewehr, sowie das Holger-26, das LMG unter den Holger-Gewehren, kostenlos verdienen.