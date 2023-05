Der iOS- und Android-Dauerbrenner Call of Duty: Mobile geht in die nächste Runde, denn in wenigen Tagen startet die neue Season 5 durch. Hier gibt es den gewohnten Überblick, was ihr dabei erwarten dürft.

Activision hat heute angekündigt, dass Call of Duty: Mobile ab dem 1. Juni 2023 um 2:00 Uhr deutscher Zeit in seine fünfte Season gehen wird. Diese trägt den Namen "Get Wrecked" und führt Anarchie und Chaos im Mobile-Spin-Off ein. Enthalten sind neue Inhalte in Form des neuen MS-Modus "Suchen & Retten", der MS-Karte Armada Strike, Updates für die Turnierfunktion und mehr.

Außerdem gibt es natürlich auch wieder einen Battle Pass mit 50 Stufen voller Belohnungen; wie gewohnt gibt es dabei eine kostenlose und eine Premium-Version. Zu den Inhalten im Battle Pass zählen der Operator David Mason - Bandit und Alias - Signalstörer sowie das Sturmgewerh FFAR 1, die Beschützer-Punkteserie, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane und mehr.

Die wichtigsten neuen Inhalte von Season 5 im Überblick:

Neue MS-Karte – Armada Strike – Armada Strike ist eine Karte auf dem Wasser, die erstmals in Call of Duty®: Black Ops Cold War zu sehen war und auf der die Spieler:innen auf die Probe gestellt werden, ob sie untergehen oder schwimmen.





– Armada Strike ist eine Karte auf dem Wasser, die erstmals in Call of Duty®: Black Ops Cold War zu sehen war und auf der die Spieler:innen auf die Probe gestellt werden, ob sie untergehen oder schwimmen. Neuer MS-Modus – Suchen & Retten – Suchen & Retten kombiniert das Beste aus den Modi Suchen & Zerstören und Abschuss bestätigt und sorgt so für Chaos.





– Suchen & Retten kombiniert das Beste aus den Modi Suchen & Zerstören und Abschuss bestätigt und sorgt so für Chaos. Neue Waffe und Aufsätze – Spieler:innen können sich das neue FFAR 1 zulegen, ein Sturmgewehr, das erstmals in Call of Duty®: Black Ops III zu sehen war, oder den neuen taktischen Taschenlampenaufsatz für ihre RUS-79U anlegen.





– Spieler:innen können sich das neue FFAR 1 zulegen, ein Sturmgewehr, das erstmals in Call of Duty®: Black Ops III zu sehen war, oder den neuen taktischen Taschenlampenaufsatz für ihre RUS-79U anlegen. Turniermodus-Updates – Erlebt Verbesserungen für den Wochenend-Turniermodus, inklusive der Option, in den Modi Mehrspieler und Battle Royale anzutreten, neuer Nahkampfwaffen-Tarnungen und 1x Call of Duty-Punkt-Coupons, die jetzt für Mystische Karte-Kisten ausgegeben werden können.