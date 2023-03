Call of Duty: Mobile

Auch Call of Duty: Mobile hat sich für Activision als Kassenschlager entpuppt, doch mittelfristig könnte der Mobile-Ableger der Shooter-Reihe wohl ersetzt werden und verschwinden. Das jedenfalls legt eine neue Aussage von Microsoft nahe.

Auch die britische CMA untersucht weiter die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft - und im Zuge dessen müssen sich die Redmonder zu diversen Themen auch ausführlicher äußern, damit die Kartellbehörde den geplanten Deal durchwinkt. Das förderte nun auch eine interessante Nachricht rund um den erfolgreichen Mobile-Shooter Call of Duty: Mobile zu Tage.

Schenkt man neuen Worten von Microsoft in einer Stellungnahme nämlich Glauben, dann wird der Shooter-Ableger für iOS und Android nämlich mittelfristig "auslaufen" (im englischen Original: "phased out"). Call-of-Duty-Fans, die gerne unterwegs zocken, müssen sich dann neu orientieren, denn: Der bisherige Ableger soll durch das neue Warzone Mobile ersetzt werden, das später in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Gegenüber der UK Competition and Markets Authority heißt es zur Thematik konkret: "Es wird erwartet, dass CoD: Mobile (außerhalb von China) aufgrund der Veröffentlichung von Warzone Mobile mit der Zeit ausläuft."

Die Aussage lässt wenig Interpretationsspielraum hinsichtlich der Zukunft von Call of Duty: Mobile zu, wenngleich Microsoft einen konkreten Zeitpunkt offen lässt, wann das Spin-Off nicht mehr unterstützt wird. Gleichzeitig hat sich Activision Blizzard selbst aber noch gar nicht zur Thematik geäußert und diesen Umstand bestätigt.

Warzone Mobile könnte indes der nächste große Hit der Shooter-Marke sein, schließlich gibt es schon jetzt mehr als 25 Millionen Vorregistrierungen für das Spiel.