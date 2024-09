Die Saga um die fehlende Xbox-Fassung von Black Myth: Wukong geht in die nächste Runde; jetzt äußert sich nämlich auch Microsoft noch einmal etwas genauer und weist dabei Limitierungen der eigenen Plattformen als Grund hierfür zurück.

Black Myth: Wukong sorgt weiter nur auf PC und PlayStation 5 für Furore, eine Xbox-Fassung steht noch aus - nur der Grund hierfür ist weiter nicht offiziell bestätigt. In der Gerüchteküche überschlugen sich deshalb zuletzt die Ereignisse. So wurden Probleme mit der leistungsschwächeren Xbox Series S ebenso als vermeintlicher Grund für die Xbox-Abstinenz genannt, wie ein schwerwiegender Memory-Leak-Bug oder doch auch ein Exklusivitäts-Deal der Entwickler mit Sony.

Etliche Insider meldeten sich diesbezüglich mit eigenen Theorien und Infos zu Wort, so dass mittlerweile keiner mehr so recht weiß, welcher Begründung man nun Glauben schenken soll. Um die Verwirrung nun endgültig komplett zu machen, hat sich nun auch Microsoft als Hersteller der Xbox-Konsolen eingeschaltet und ein weitergehendes Statement gegenüber Forbes getätigt.

In dieser Stellungnahme verweist man wieder auf Deals von Partnern, die man nicht kommentieren wolle - das hatte man in der Vergangenheit schon einmal getan. Dieses Mal ergänzte man jedoch, dass Limitierungen der Xbox-Konsolen keine Rolle bei der fehlenden Spielfassung von Black Myth: Wukong spielen würden. Somit will man offenbar den Diskussionen um die leistungsschwächere Series S als Grund den Wind aus den Segeln nehmen.

Konkret heißt es: "Wie wir schon zuvor gesagt haben, freuen wir uns auf die Veröffentlichung von Black Myth: Wukong auf Xbox Series X/S und arbeiten mit Game Science daran, das Spiel auf unsere Plattformen zu bringen. Wir ziehen es vor, von unseren Partnern mit anderen Plattformbetreibern getroffene Vereinbarungen nicht zu kommentieren, aber wir können bestätigen, dass die Verzögerung nicht auf Limitierungen der Xbox-Plattform zurückzuführen ist."