Aktuell befindet sich ja seit geraumer Zeit die Shooter-Fortsetzung BioShock 4 in Arbeit, doch dabei läuft scheinbar längst nicht alles nach Plan. Schenkt man einem Leaker Glauben, denn befindet sich das Spiel gar in der "Entwicklungshölle".

Ein prominenter Leaker berichtet nun, dass das aktuell in Arbeit befindliche BioShock 4 intern mit größeren Problemen zu kämpfen hat und nicht wirklich vom Fleck kommt. Wann mit einem Release des Sequels der erfolgreichen Shooter-Franchise zu rechnen sein wird, scheint demnach fraglicher denn je zu sein.

Frühere Gerichte besagten, dass es sich bei BioShock 4 um ein Open-World-Spiel angesiedelt in Borealis einer Stadt in der Antarktis, handelt. Unklar sei jedoch gewesen, ob dieser vierte Teil in der gleichen Zeitlinie spielt wie die drei früheren BioShock-Shooter. Möglicherweise hat sich aber auch die ganze Thematik noch einmal geändert?!

Jedenfalls berichtet der Leaker Oops Leaks via Twitter nun, dass BioShock 4 intern verschoben wurde, weil es zahlreiche Probleme innerhalb des Studios gebe. Diese seien so umfassend, dass die Arbeiten am Titel im vergangenen Jahr bereits zum vierten Mal neu gestartet worden seien. Verantwortlich hierfür seien Probleme mit dem Management und auch Ungewissheiten rund um den finanziellen Erfolg, den der Titel haben könnte oder eben auch nicht. Laut dem Leaker soll sich das Ganze mitunter so hochgeschaukelt haben, dass er von einer "development hell", also einer "Entwicklungshölle", spricht, solange all diese Ungereimtheiten nicht abschließend geklärt werden.

Schenkt man diesem weiter Glauben, dann könnte der ursprünglich anvisierte Release im Jahr 2025 nicht mehr eingehalten werden, sollten 2K Games und Cloud Chamber das Spiel nicht im Laufe dieses Sommers ausführlich ankündigen und vorstellen. In diesem Fall sei die "Chance gleich Null", dass eine Veröffentlichung 2025 denkbar wäre. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.