Battlefield 2042 blieb insgesamt hinter den Erwartungen zurück, wurde zunächst aber weiter mit frischen Inhalten versorgt. Eigentlich war angenommen worden, dass mit der neuen Season 5 jetzt vermutlich Schluss sein wird, doch dem ist nicht so!

Electronic Arts und DICE halten auch über die aktuelle Season 5 von Battlefield 2042 hinaus weiter am Shooter fest und werden weitere frische Spielinhalte abliefern. Das haben die Macher nun über den offiziellen Twitter-Account bestätigt, in dem jetzt - für viele Spieler wohl etwas überraschend - auch noch eine sechste Season bestätigt wurde.

Aktuell ist Season 5 ganz frisch gestartet - gepaart mit einem großen neuen Update. Ihr bekommt eine neue Map, neue Waffen und später auch ein Mid-Season-Update mit einem Rework einer Launch-Map und weiteren Gameplay-Neuerungen geboten.

Bereits diese fünfte Saison war gewissermaßen als Bonus und eine Art Wiedergutmachung für den eher lausigen Start des Shooters angesehen worden. Schließlich wurden im Rahmen des Year One Pass lediglich vier Seasons versprochen; die vierte Saison brachte dementsprechend auch den letzten zusätzlichen Spezialisten in den Titel. Die Ankündigung eines Year Two Pass gab es indes nicht, so dass bereits Season 5 eine kleine Überraschung war.

Jetzt also die Kehrtwende, nachdem man zuvor auch den Fokus von Partien mit 128 Spielern auf nur noch 64 Spieler gelenkt hat. Was konkret in Season 6 zu erwarten sein wird und wann diese startet, blieb zunächst weiter offen. Auch ob es im Anschluss noch einmal weiter geht, bleibt zunächst abzuwarten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Abschließend noch einmal die neuen Inhalte von Season 5 im Überblick:

Neue Map: Zurückerobert

Zurückerobert Neue Waffen XCE-Bar – Das hochpräzise Zylinderverschlussgewehr verfügt über zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten zur Ergänzung der Stoppwirkung, mit denen Spieler:innen durch Erweiterungen durchschalten können, um Gegner auf verschiedenen Distanzen anzugreifen GEW-46 – Der von Battlefield 4 inspirierte Klassiker bietet hohe Stabilität bei kurzen Salven auf mittlere Entfernung. BFP.50 – Die leistungsstarke Handkanone bietet Spieler:innen eine Seitenwaffe, die enormen Schaden auf kurze Distanz verursacht.

Neue Gadgets Federgranate – Eine kleinere Granate, die vor der Detonation in die Luft springt. Panzerabwehrgranate – Ein Bündel von Granaten, das beim Aufprall auf Fahrzeuge detoniert. Minigranate – Mikrogranaten, die schneller und weiter fliegen als normale Granaten.