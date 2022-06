Battlefield 2042 ist deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und neue Inhalte verzögerten sich spürbar. Arbeitet nun gar nur noch ein kleines Rumpfteam am Shooter weiter? EA jedenfalls dementiert einen entsprechenden Bericht.

Zuletzt ließ der für gewöhnlich bestens informierte Insider Jeff Grubb in Bezug auf Battlefield 2042 aufhorchen. Gerade erst ist die erste Season des Shooters nach reichlich Verzögerung aufgrund der anfänglichen Schwierigkeiten an den Start gegangen, da berichtet Grubb, dass zwischenzeitlich nur noch ein kleines Rumpfteam weiter am Shooter arbeite. Das will EA aber nicht so einfach auf sich sitzen lassen.

Der Bericht sorgte allein deswegen für Aufsehen, weil DICE mindestens vier vollwertige Seasons für den First-Person-Shooter versprochen hat. Grubb jedoch sprach schon davon, dass es für die Entwickler schon "an der Zeit ist, das Schiff zu verlassen".

Und weiter: "Das Spiel wird im Grunde nur noch von einem Crew-Skelett betreut. Das Team beschränkt sich auf die grundlegenden Knochen und diese Leute arbeiten einfach nur spezifisch an den versprochenen zusätzlichen Seasons, die das Spiel benötigt, um den Erfordernissen der High-End-Version gerecht zu werden, als welche es verkauft wurde. Dieses Rumpfteam arbeitet einfach nur, um diese Dinge so schnell und so kostengünstig wie möglich zu veröffentlichen."

Demnach seien große Teile des Teams bereits zur Pre-Produktion des nächsten Hauptspiels der Battlefield-Reihe übergegangen, das von Respawns Vince Zampella überwacht werden soll. EA will die recht harschen Aussagen über Battlefield 2042 und die weitere Zukunft des Spiels aber nicht so einfach auf sich sitzen lassen.

"Das ist nicht wahr", sagt der Publisher gegenüber Grubb, der aufgefordert wurde, das entsprechend zu kommunizieren und dieses Statement zu veröffentlichen. Demnach arbeite weiter an "signifikantes Team" daran, Battlefield 2042 zu verbessern, insbesondere auch bei DICE. "Wir haben uns der Zukunft von Battlefield 2042 weiter verschrieben und die Bereiche, auf die wir uns konzentrieren, wurden in unserem letzten Entwicklungs-Update offen gelegt."

Bleibt abzuwarten, wer am Ende recht behält und wie lange Battlefield 2042 tatsächlich mit neuem Content versorgt wird.