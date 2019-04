Die Feuertragödie rund um das Pariser Wahrzeichen Notre-Dame hat weltweit hohe Wellen geschlagen - und jetzt kommt diese endgültig auch im Spielebereich an.

Entwickler und Publisher Ubisoft hat sich nun nämlich etwas Besonderes einfallen lassen, schließlich war Notre-Dame auch bereits in Assassin's Creed: Unity zu sehen und detailgetreu nachgebildet worden. Und mit eben jenem Titel möchte man nun auch Spieler zu Spenden für den Wiederaufbau der weltberühmten Kathedrale bewegen.

So verschenkt Ubisoft nun die PC-Version von Assassin's Creed: Unity komplett kostenlos, wünscht sich aber, dass möglichst viele Spieler eine Spende für die viele Jahre andauernden Arbeiten für die Rekonstruktion beisteuern. Ubisoft selbst hat nach dem katastrophalen Brand am Montag bereits 500.000 Dollar gespendet.

Das kostenlose Angebot der PC-Fassung von Assassin's Creed: Unity gilt für eine Woche und kann hier via Uplay in Anspruch genommen werden. Die Aktion endet am 25. April 2019.

"Als wir Assassin's Creed: Unity erschufen, haben wir eine enge Verbindung mit dieser unglaublichen Stadt und ihren Wahrzeichen entwickelt- und eines der bedeutendsten Elemente des Spiels war die außergewöhnliche Nachbildung von Notre-Dame", so Ubisoft. "Videospiele können es uns ermöglichen, Orte in einer Art und Weise zu erkunden, die wir uns sonst niemals hätten vorstellen können. Wir hoffen, dass wir durch diese kleine Geste jedem die Möglichkeit geben können, unsere virtuelle Homage an dieses monumentale Architekturstück zu schätzen."