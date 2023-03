So richtig rund scheint es bei Ubisoft derzeit nicht zu laufen. Nach nach einem schwachen Jahr 2022 und Verschiebungen einiger Titel wie Avatar oder Skull and Bones scheinen nun noch weitere Spiele nach hinten zu rutschen.

Was ist da los bei Ubisoft? Viel positive Nachrichten hört man derzeit nicht gerade von dem Publisher und laut Gerüchteküche werden nun noch weitere Spiele intern verschoben. Laut einem bekannten Leaker, der bereits Avatar-Screenshots und das Key-Artwork von Assassin's Creed: Mirage durchgesteckt hat, erwischt es nun auch eben jenes Assassin's Creed sowie das neue Motorstorm, das erst vor kurzem angekündigt wurde.

Zwar gab es zu Assassin's Creed: Mirage bisher ohnehin noch keinen konkreten Releasetermin, abgesehen von 2023 als Zielfenster, aber nun scheint es, dass das Spiel sogar noch später kommen könnte. Bisherige Meldungen aus der Leaker- und Gerüchteküche gingen davon aus, dass Ubisoft nach einer ersten internen Verschiebung den August 2023 angepeilt hatte, aber die jüngsten Gerüchte gehen sogar davon aus, dass Mirage gar erst im kommenden Jahr erscheinen wird.

Auch das erst vor kurzem angekündigte The Crew: Motorstorm, der dritte Teil der Open-World-Rennspielserie, soll es erwischt haben. Auch hier wird davon gemunkelt, dass Ubisoft das Spiel intern ins kommende Jahr verschoben hat.

Was dran ist, ist natürlich schwer zu sagen. Zwar hat der Leaker namens Script in der Vergangenheit bereits einige Treffer gelandet, das muss aber nicht heißen, dass er bei Mirage und The Crew ebenfalls richtig liegt. Zumal andere Branchen-Insider aufgrund der neuerlichen Gerüchte ihre Quellen befragt haben, die immer noch von einem Mirage-Release im August nebst The Crew: Motorfest im September 2023 ausgehen.

Es bleibt also spannend und die Unruhe bei Ubisoft nimmt nach einem schwachen Jahr 2022, Einsparungsmaßnahmen und etlichen gecancelten Projekten noch kein Ende. Sollte Ubisoft tatsächlich Assassin's Creed und The Crew verschieben müssen, wären das ziemlich bittere Nachrichten. Konkretere und offizielle Details werden wir sicherlich im Juni erfahren, wenn Ubisoft im Umfeld der E3 eine eigene Ubisoft Forward veranstalten wird. Einen eigenen Auftritt auf der E3 selbst hat der Publisher allerdings mittlerweile abgesagt.