Ash of Gods: Redemption

Schon länger befindet sich das rundenbasierte Rollenspiel Ash of Gods: Redemption in Arbeit. Jetzt hat der neue Titel von Buka Entertainment einen konkreten Release-Termin.

Buka Entertainment und Ravenscourt haben in einer Pressemeldung Nägel mit Köpfen gemacht und endlich den Release-Termin des rundenbasierten Rollenspiels Ash of Gods: Redemption bekannt gegeben. RPG-Fans sollten nun also ihre Kalender für das kommende Jahr zücken.

Ash of Gods: Redemption soll demnach schon Anfang des neuen Jahres für Furore sorgen, denn der Release-Termin fällt bereits auf den 31. Januar 2020. An diesem Tag erscheinen alle Spielfassungen für PS4, Xbox One, Switch und PC parallel - sowohl physisch als auch digital.

Der Titel setzt auf eine spannende Geschichte und einen intensiven PvP-Modus. Dabei sollen durchaus schwerwiegende moralische Entscheidungen durchaus den weiteren Spielverlauf beeinflussen. Diese können das Leben eurer Helden erleichtern oder auch neue Hürden im weiteren Spielverlauf herauf beschwören. Schlussendlich können diese sogar zum Tod der Haupthelden führen.

Weitere Features, welche die Macher in den Fokus rücken wollen, sind ein wunderschöner Grafikstil, ein taktisches Kampfsystem, das Roguelike-Storytelling der mitunter epischen Geschichte und eben die Entscheidungsfreiheit der Spieler. Jeder Durchlauf soll daher auch anders ablaufen.