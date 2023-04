Armored Core VI: Fires of Rubicon

Die Dark-Souls- und Elden-Ring-Macher von From Software wollen ja der klassischen Spielereihe Armored Core neues Leben einhauchen. Für den sechsten Teil der Serie gibt es nun womöglich einen Release-Termin.

Zwar steht die offizielle Ankündigung eines Termins bisweilen weiter aus, schenkt man jedoch renommierten Insidern Glauben, dann herrscht diesbezüglich aber schon deutlich mehr Klarheit.

Gemeint sind die für gewöhnlich bestens informierten und vernetzten Branchenkenner von Insider Gaming, die jetzt einen Sommer-Release von Armored Core VI: Fires of Rubicon ins Spiel bringen. Unter Berufung auf nicht näher genannte, eigene Quellen steht der Release-Termin intern fest und soll auf den 25. August 2023 fallen.

Armored Core VI war im Rahmen der The Game Awards im Dezember 2022 angekündigt und mit einem pauschalen Termin im Jahr 2023 versehen worden. Seither ist die Erwartungshaltung der Fans nach dem immensen Erfolg des letzten Titels von From Software, Elden Ring, kontinuierlich in die Höhe gegangen.

Behalten die renommierten Insider mit ihrem Bericht recht, dann würde das auch ein früheres Gerücht um den Termin entkräften, das von einer Veröffentlichung Ende September ausging. Eine offizielle Ankündigung könnte es in einigen Wochen geben, denn es wird laut den Kennern mit ziemlicher Sicherheit einen Auftritt des Spiels im Rahmen des Summer Games Fest von Geoff Keighley im Juni geben.

Armored Core VI: Fires of Rubicon soll 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen; über die weiteren Entwicklungen des Gerüchte halten wir euch auf dem Laufenden.