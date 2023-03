Seit dem Release von Titanfall 2 betteln die Fans regelrecht um einen neuen Ableger der Shooter-Reihe. Bisher wurde das Flehen nicht erhört, jetzt könnte immerhin ein Trostpflaster in Planung seinem. Wie ein Leak enthüllt, soll in Kürze ein beliebtes Feature aus Titanfall seinen Weg in das Battle Royale Apex Legends finden.

Mit den beiden Titanfall-Teilen schlug Respawn Entertainment wie ein Donnerschlag auf dem Markt der First-Person-Shooter ein. Bis heute erfreuen sich die Titel einer großen Fangemeinde, die allerdings seit dem zweiten Teil von 2016 auf dem Trockenen sitzt. Denn anstelle eines neuen Spiels in der Reihe wurde das Battle Royale Apex Legends 2019 veröffentlicht, das sich immerhin einige Elemente leiht.

>> Battle Royale: Fortnite, Apex Legends & Co.: Welches Game passt zu dir? <<

Nein, ein neues Titanfall plant Respawn Entertainment noch immer nicht. Ein Leak lässt nun aber zumindest Hoffnung aufkeimen, dass ein beliebtes Feature der Spiele seinen Weg in Apex Legends findet. Die Infos sollen von einem offiziellen Playtester des Shooters kommen und sich auf den Charakter Revenant beziehen. Bereits in der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass die Entwickler ihn stark überarbeiten und seine Skills anpassen wollen.

Hier kommt Titanfall ins Spiel: Demnach soll der Mörder-Roboter in der Zukunft nämlich in der Lage sein, an Wänden entlangzurennen. Auch wenn das Movement von Apex Legends wohlige Erinnerungen an Titanfall hervorruft, fehlt vielen Fans das Wallrunning doch sehr. So hätte man zumindest im Ansatz einen Ersatz für die Mechanik.

Weiter soll Revenant nach seiner Überarbeitung eine neue Ulti spendiert bekommen. Gestützt wird diese Aussage auch vom YouTuber ThordanSmash, der in der Vergangenheit bereits einige korrekte Vorhersagen traf. "Es gibt einen Charakter auf dem Legenden-Auswahl-Bildschirm, bei dem Playtester einen einzigartigen Revenant kriegen, dessen Ultimate ein Eins-gegen-Eins-Kampf im Void gegen denjenigen ist, den der Skill trifft", führt er aus. Das könnte also durchaus spannend werden. Wann die Fähigkeiten aber wirklich in Apex Legends eingeführt werden sollen, ist bisher nicht bekannt.