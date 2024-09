Im September lässt Amazon via Prime Gaming ganze 28 kostenlose Spiele springen, darunter mehrere Borderlands-Titel! Hier verschaffen wir euch den gewohnten Überblick!

Prime-Mitglieder bei Amazon bekommen auch im September reichlich Spielefutter spendiert, das sie lau via Prime Gaming abstauben können - passend zum ausklingenden Sommer und dem nahenden Herbst, der wieder etwas mehr zum Zocken einlädt. Besonders profitieren dabei Fans der Borderlands-Reihe, denn es gibt gleich mehrere Titel der Gearbox-Franchise kostenfrei.

Konkret gibt es im September drei Spiele der Marke abzustauben: Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel und Tales from the Borderlands. Diese lassen sich via Prime Gaming allesamt im Epic Games Store kostenlos holen - und damit könnt ihr euch auch schonmal gebührend auf das im Rahmen der gamescom neu angekündigte Borderlands 4 vorbereiten.

Schon verfügbar sind anlässlich der zweiten Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" mehrere Mittelerde-Spiele und mit Shadow of the Tomb Raider, LEGO Indiana Jones und Kerbal Space Program stehen viele weitere bekannte Titel im September-Line-up, das sich im Übrigen und in Gänze wie folgt liest:

Jetzt verfügbar - Middle-earth: Shadow of Mordor - Game of the Year Edition [GOG Code] – Spieler kämpfen sich durch Mordor und entdecken die Wahrheit über den Geist, der sie beherrscht. Sie entdecken die Ursprünge der Ringe der Macht, bauen ihre Legende auf und stellen sich schließlich Sauron in dieser neuen Chronik von Mittelerde.

Jetzt verfügbar - LEGO The Lord of the Rings [GOG Code] – Basierend auf der Filmtrilogie Der Herr der Ringe folgt LEGO The Lord of the Rings der Originalgeschichte von Der Herr der Ringe: Die Gefährten, Der Herr der Ringe: Die zwei Türme und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs und führt die Spieler durch die epischen Ereignisse der Geschichte, die mit dem Humor und der unendlichen Vielfalt des LEGO Spiels neu interpretiert wurden.

Jetzt verfügbar - Borderlands 2 [Epic Games Store] – Es ist an der Zeit, Handsome Jack auszuschalten. Spieler versammeln ihre Freunde, während sie durch die Welt rennen und Unmengen an Beute und Waffen einsammeln, um Pandora aus den bösen Fängen der Hyperion Corporation zu retten.

Jetzt verfügbar - Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition [Epic Games Store] – In Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition erleben Spieler das letzte Kapitel von Laras Ursprüngen, in dem sie zum Tomb Raider geschmiedet wird.

Jetzt verfügbar - GreedFall: Gold Edition [GOG Code] – Die GreedFall: Gold Edition ist die vollständigste Art, das von der Kritik gefeierte Rollenspiel zu erleben, einschließlich des Grundspiels und der Story-Erweiterung The de Vespe Conspiracy. Spieler erforschen unbekannte Länder, während sie eine abgelegene Insel betreten, die von Magie durchdrungen und mit Reichtümern, verlorenen Geheimnissen und fantastischen Kreaturen gefüllt ist.

Jetzt verfügbar - Whispered Secrets: Everburning Candle Collector's Edition [Amazon Games App] – Spieler ermitteln und stoßen auf dunkle und zwielichtige Machenschaften hinter den Kulissen, bei denen das Leben mehrerer Patienten auf dem Spiel steht. Wer sind diese sogenannten „Ausgestoßenen“, und warum sind sie wirklich hier? Sie löschen die Flammen dieses Geheimnisses, während sie Rätsel mit versteckten Objekten entdecken und Minispiele lösen!

Jetzt verfügbar - Minabo - A Walk through Life [Amazon Games App] – Ein soziales Simulationsspiel, in dem Spieler den Weg des Lebens gehen, während ihre Rübe wächst und in ihren sozialen Beziehungen gedeiht (oder auch nicht).

Jetzt verfügbar - Eternights [Epic Games Store] – Eternights ist ein Dating-Actionspiel, in dem Spieler versuchen, das Beste aus dem Leben während der Apokalypse zu machen.

Jetzt verfügbar - LEGO Indiana Jones: The Original Adventures [Amazon Games App] –Spieler bekommen die Geschichte aller drei klassischen Indiana-Jones-Filme und erleben ihre liebsten Indy-Abenteuer in den augenzwinkernden Welten von LEGO neu.

Jetzt verfügbar - Borderlands: The Pre-Sequel [Epic Games Store] – Spieler starten in das Borderlands-Universum und schießen und plündern sich ihren Weg durch ein brandneues Abenteuer, das sie auf den Mond von Pandora katapultiert.

12. September - Tales from the Borderlands [Epic Games Store] – Tales from the Borderlands ist ein fünfteiliges Episodenspiel, das in der unbarmherzigen Welt von Pandora zwischen den Ereignissen von Borderlands 2 und Borderlands 3 spielt.

12. September - 9 Years of Shadows [GOG Code] – Eine schicksalhafte Nacht voller Trauer und uralter Magie hat das Leben eines kleinen Kindes – und der gesamten Menschheit – für immer verändert. Seit 9 langen Jahren ist die Welt in tiefste Schatten getaucht, die jedes Objekt und jedes Lebewesen seiner Farbe, seiner Freude und vor allem seiner Hoffnung beraubt haben.

12. September - Moonlighter [GOG Code] – Bei einer lange zurückliegenden archäologischen Ausgrabung wurde eine Reihe von Toren entdeckt. Die Menschen erkannten schnell, dass diese uralten Gänge zu verschiedenen Reichen und Dimensionen führen – und mutigen und waghalsigen Abenteurern unermessliche Schätze bescheren.

12. September - Golfie [Amazon Games App] – Spieler kämpfen sich durch prozedural generierte Level, bauen ein Deck mit verrückten Kartenfähigkeiten und versuchen, alle 18 Löcher zu schlagen. Sie wählen ihre Route sorgfältig aus, denn keine zwei Läufe – oder Schläge – sind gleich!

12. September - Cursed to Golf [GOG Code] – Als The Cursed Golfer sind Spieler im Fegefeuer des Golfsports gefangen, nachdem ein verrückter Unfall sie aus dem Spiel genommen hat, als sie kurz davor waren, ein internationales Turnier zu gewinnen!

12. September - Hell Pie [GOG Code] – Hell Pie ist ein obszöner 3D-Plattformer, der den schlechten Geschmack auf die nächste Stufe hebt! Im Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle von Nate, dem „Dämon des schlechten Geschmacks“. Er hat die ehrenvolle Aufgabe, die ekelhaften Zutaten für Satans berüchtigten Geburtstagskuchen zu sammeln!

12. September - Showgunners [GOG Code] – In einer dystopischen Zukunft, in der Konzerne regieren, ist eine brutale Reality-Show das heißeste Unterhaltungsobjekt der Stadt! In der Rolle von Scarlett Martillo, einer Kandidatin, sind die Spieler auf Rache aus.

12. September - Arcadegeddon [Epic Games Store] –Sich ständig weiterentwickelnder kooperativer Multiplayer-Shooter. Spieler erforschen mehrere Biome, Minispiele, finden versteckte Truhen und besiegen zahlreiche Gegner und Bosse.

19. September - Thronebreaker: The Witcher Tales [GOG Code] – Thronebreaker ist ein Einzelspieler-Rollenspiel, das in der Welt von The Witcher angesiedelt ist und erzählerische Erkundung mit einzigartigen Rätseln und Kartenkampfmechaniken kombiniert.

19. September - The Falconeer [GOG Code] – In der Rolle des Falconeer fliegen Spieler an Bord eines verheerend mächtigen Warbirds durch die Lüfte. Sie entdecken Geheimnisse, die auf dem Meer verloren gegangen sind, während sie sich verschiedenen Fraktionen und Clans anschließen oder gegen sie kämpfen.

19. September - LEGO The Hobbit [GOG Code] – Spieler erobern das verlorene Königreich Stein für Stein zurück! Sie begleiten Bilbo Beutlin, Gandalf, Thorin und seine Zwergenschar in einem epischen Abenteuer durch Mittelerde, um den Einsamen Berg zurückzuerobern.

19. September - I Love Finding Cats & Pups - Collector's Edition [Legacy Games Code] – Neue Minispiele, lustige Rätsel und niedliche Katzen und Welpen.

19. September - Kerbal Space Program [GOG Code] – Spieler übernehmen die Verantwortung für das Raumfahrtprogramm der außerirdischen Kerbals. Sie haben Zugang zu einer Reihe von Teilen, um voll funktionsfähige Raumschiffe zusammenzubauen, die auf der Grundlage realistischer aerodynamischer und orbitaler Physik fliegen (oder auch nicht).

26. September - Mystery Case Files: Black Crown - Collector's Edition [Amazon Games App] – Ein Besuch im Manchester Asylum nimmt eine gefährliche Wendung.

26. September - Ghost Song [GOG Code] – Auf dem trostlosen Mond Lorian erwacht ein lange ruhender Deadsuit aus seinem Schlummer. Spieler begeben sich auf eine Reise unter die Oberfläche in einem atmosphärischen 2D-Abenteuer voller Selbstfindung, uralter Geheimnisse und kosmischer Schrecken. Sie erforschen verschlungene Höhlen und erwerben neue Fähigkeiten, um die lange verborgenen Geheimnisse dieser fremden Welt zu ergründen.

26. September - Ynglet [Amazon Games App] – Spieler springen zwischen Blasen, die am Himmel schweben, während sie mit einem hochreaktiven und dynamischen Soundtrack verschmelzen, der von Ynglets eigener (und unnötig komplizierter) Musiksoftware erstellt wurde.

26. September - Black Desert [Pearl Abyss Code] – In intensiven, actiongeladenen Kämpfen gegen gewaltige Weltbosse, kämpfen Spieler an der Seite von Freunden, um Burgen zu belagern und zu erobern, und bilden sich in Berufen wie Fischerei, Handel, Handwerk, Kochen und mehr aus.