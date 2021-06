Der Juli steht schon fast vor der Tür - und bei Amazon gibt es für Prime-Mitglieder dann wieder frische Inhalte in der Gaming-Sparte. Unter anderem dürft ihr euch auch wieder über kostenlose Vollversionen für den PC freuen.

Ab dem 1. Juli 2021 werden bei Amazon Prime Gaming gleich sechs kostenlose Spiele neu zum Angebot dazu kommen; das hat das Unternehmen heute in einer entsprechenden Pressemitteilung angekündigt. Prominentester Titel ist dabei sicherlich Batman: The Enemy Within - The Telltale Series - ein grafisches Poin-&-Click-Adventure rund um den dunklen Ritter.

Alle neuen kostenfreien Spiele im Juli im Überblick:

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series – Helft sowohl Bruce Wayne als auch Batman, wenn sie im neusten Kapitel von Batman - The Telltale Series gezwungen sind, neue, gefährliche Rollen anzunehmen.





– Helft sowohl Bruce Wayne als auch Batman, wenn sie im neusten Kapitel von Batman - The Telltale Series gezwungen sind, neue, gefährliche Rollen anzunehmen. RAD – Stürzt euch in ein 3D-Action-Roguelike in einer post-post-apokalyptischen Welt, in der die Menschheit den Weltuntergang nicht einmal, sondern zweimal überlebt hat.





– Stürzt euch in ein 3D-Action-Roguelike in einer post-post-apokalyptischen Welt, in der die Menschheit den Weltuntergang nicht einmal, sondern zweimal überlebt hat. The Wanderer: Frankenstein’s Creature – Erlebt den Frankenstein-Mythos durch die Augen der Kreatur, trefft eigene Entscheidungen und beeinflusst die Weltanschauung der Menschen, die ihr auf euerer Reise trefft.





– Erlebt den Frankenstein-Mythos durch die Augen der Kreatur, trefft eigene Entscheidungen und beeinflusst die Weltanschauung der Menschen, die ihr auf euerer Reise trefft. Tales of the Neon Sea – Taucht ein in eine Welt voller Intrigen und Misstrauen, in der die Spannungen zwischen Menschen und Robotern immer weiter eskalieren, während Gangster-Katzen es darauf angelegt haben, an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen.





– Taucht ein in eine Welt voller Intrigen und Misstrauen, in der die Spannungen zwischen Menschen und Robotern immer weiter eskalieren, während Gangster-Katzen es darauf angelegt haben, an die Spitze der Nahrungskette zu gelangen. Automachef – Stellt in dem Ressourcen-Management/Puzzle-Game Automachef eure Fähigkeiten unter Beweis: Designt Küchen, programmiert Maschinen und erweckt das Genie in euch!





– Stellt in dem Ressourcen-Management/Puzzle-Game Automachef eure Fähigkeiten unter Beweis: Designt Küchen, programmiert Maschinen und erweckt das Genie in euch! Portal Dogs – In dem Puzzle-Jump-n-Run Portal Dogs folgt ein Rudel Hunde seinem König durch die Welt der Portale. Der einzige Haken: Ihr müsst alle Hunde gleichzeitig steuern.

Doch wie gewohnt sind die kostenlosen Spieleangebote längst nicht alles bei Amazon Prime Gaming. Abermals gibt es frischen Loot für FIFA 21, Valorant, Assassin's Creed: Valhalla, League of Legends und mehr. Die wichtigsten solchen Inhalte gibt Amazon selbst wie folgt an:

Assassin’s Creed: Valhalla – Prime-Mitglieder können diesen Monat ihren Status als Wikinger-Legende in dem Action-RPG mit dem Druidic Settlement Bundle, dem Black Raven Settlement Pack, dem Mystical Settlement Pack und 5x XP Booster (1 Stunde) weiter ausbauen. Das Angebot gilt bis zum 16. August.





– Prime-Mitglieder können diesen Monat ihren Status als Wikinger-Legende in dem Action-RPG mit dem Druidic Settlement Bundle, dem Black Raven Settlement Pack, dem Mystical Settlement Pack und 5x XP Booster (1 Stunde) weiter ausbauen. Das Angebot gilt bis zum 16. August. League of Legends – am 21. Juni, 1. Juli, 12. Juli und 22. Juli können sich Prime-Mitglieder diverse Mystery Skin Shards für das MOBA schnappen.





am 21. Juni, 1. Juli, 12. Juli und 22. Juli können sich Prime-Mitglieder diverse Mystery Skin Shards für das MOBA schnappen. Valorant - Prime Gaming feiert das taktische, heldenbasierte 5v5-FPS mit einem Jubiläums-Paket, das eine exklusive EP 2 // Formation Player Card enthält.

Beansprucht werden können sämtliche Inhalte wie gewohnt auf gaming.amazon.com! Ein Sizzle-Trailer verschafft euch abschließend noch einmal einen Überblick über das Juli-Programm.