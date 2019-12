Kurz vor Weihnachten fährt Microsoft beim Xbox Game Pass noch einmal schwere Geschütze auf: Abonnenten dürfen sich in den Ferien unter anderem mit dem RPG-Epos The Witcher 3 vergnügen.

Wer die Feiertage bzw. die Ferien spielerisch verbringen möchte und etwas für Rollenspiele übrig hat, der ist beim Xbox Game Pass richtig. Microsoft hat nämlich nun die Erweiterung des Spiele-Line-ups auf der Xbox One für die zweite Dezember-Hälfte bekannt gegeben, und die kann sich durchaus sehen lassen.

Ab dem heutigen 17. Dezember ist bereits der Indie-Kult-Titel Untitled Goose Game verfügbar. Dabei handelt es sich um ein Stealth-Sandbox-Spiel im Slaptstick-Format, in dem ihr euch als Gans in einem Dorf versuchen dürft.

Richtig namhaft wird es dann später in dieser Woche, nämlich ab dem 19. Dezember 2019. Ab diesem Termin dürft ihr euch zunächst auf die fünfte Episode von Life is Strange 2 freuen. Damit nimmt das Abenteuer von Sean und Daniel ein Ende.

Weiterhin kommen die angesprochenen RPG-Fans auf ihre Kosten, denn einerseits steht ab dem gleichen Tag auch Pillars of Eternity zur Verfügung, alle DLC-Pakete inklusive. Andererseits dürft ihr euch auf kein geringeres Spiel als das Rollenspiel-Epos The Witcher 3: Wild Hunt von CD Projekt RED freuen. Wer dieses bislang verpasst und vielleicht auch anlässlich des nahenden Starts der Netflix-Serie am 20. Dezember angehen möchte, kann das also im Rahmen des Abonnements beim Xbox Game Pass tun.

Zum Monatsende hin gibt es auch wieder zwei Abgänge aus dem Game Pass, doch diese dürften für die meisten Gamer zu verschmerzen sein. Dabei handelt es sich nämlich um Tecmo Bowl Throwback und Headlander. Wer diese Spiele dauerhaft behalten möchte, kann sich die Vollversionen mit einem Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Preis sichern.

The Witcher (Netflix) - Finaler Trailer Kurz vor dem Start der ersten Staffel am 20. Dezember 2019 hat Netflix nun den finalen Trailer zur Serie zu The Witcher veröffentlicht.